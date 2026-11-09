Ο Νίκος Παπαδόπουλος συμπλήρωσε 200 εμφανίσεις με τον Αστέρα AKTOR και μίλησε στην κάμερα της «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ για το επίτευγμα του.

Το ματς του Αστέρα AKTOR με την Καλαμάτα στην Τρίπολη αποτελεί ορόσημο για τον Νίκο Παπαδόπουλο. O 36χρονος τερματοφύλακας έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έφτασε τους 200 επίσημους αγώνες με τους Αρκάδες, και τον... ακολουθεί ο Νίκος Καλτσάς των 197 εμφανίσεων, ενώ μπροστά του είναι μόνο ο Ματίας Ιγκλέσιας (217) και ο... record-man Χουάν Μουνάφο (277).

Ο εκ των αρχηγών των Κιτρινομπλέ μίλησε στην κάμερα του κλαμπ γι' αυτό το ορόσημο και θυμήθηκε δύο ματς που δεν θα ξεχάσει για διαφορετικούς λόγους. Το ένα είναι το κομβικό παιχνίδι της περασμένης σεζόν με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη, στο οποίο απέκρουσε πέναλτι, ενώ το άλλο είναι η ρεβάνς με τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ», όπου θεωρεί πως η ομάδα του θα μπορούσε να νικήσει και να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου.

«Δεν θα ξεχάσω το παιχνίδι πέρυσι με τον Παναιτωλικό που στα τελευταία λεπτά απέκρουσα το πέναλτι και ήταν ένας αγώνας πολύ μεγάλης σημασίας και ευτυχώς κερδίσαμε. Η ομάδα στο τέλος ευτύχησε να σωθεί.

Χειρότερη στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια με τη φανέλα του Αστέρα είναι ο ημιτελικός με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο τον οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να είχαμε κερδίσει με 0-2 ή 0-3 κι εν τέλει αποκλειστήκαμε», ανέρερε αρχικά ο πολύπειρος τερματοφύλακας κι εν συνεχεία μίλησε τόσο για την πορεία του, όσο και για το νέο ξεκίνημα της ομάδας με τον Γκονσάλο Φέιο.

«Από μένα, οι φίλαθλοι του Αστέρα θα ήθελα να θυμούνται ότι κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο, έδινα τα πάντα και θεωρώ ότι το πιο δύσκολο κομμάτι όλα αυτά τα χρόνια είναι η διάρκεια. Το να είσαι καλός για λίγα παιχνίδια, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αλλά το να έχει διάρκεια θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα είναι δύσκολο.

Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα συμβούλευα τον Νίκο να έχει περισσότερη υπομονή και επιμονή, όμως ούτε μια στιγμή δεν μετάνιωσα που ήρθα στον Αστέρα.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φιλάθλους του Αστέρα είναι να είναι δίπλα στην ομάδα, θεωρώ ότι κάτι πολύ καλό πάει να ξεκινήσει και τους θέλουμε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο Νίκος Παπαδόπουλος.