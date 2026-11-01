Κοντοές: «Κάλλιστα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, ο Αστέρας είναι μεγάλη ομάδα»

Οι δηλώσεις του υπηρεσιακού τεχνικού του Αστέρα AKTOR, Γιάννη Κοντοέ, στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Αστέρας AKTOR το «πάλεψε» κόντρα στον ΠΑΟΚ, όμως «λύγισε» στο φινάλε και ηττήθηκε στην Τούμπα με 2-1. Ο υπηρεσιακός τεχνικός των Αρκάδων και κόουτς της Β' ομάδας, Γιάννης Κοντοές, στις δηλώσεις του στη NOVA μετά το ματς στάθηκε στην προσέγγιση που είχαν οι Κιτρινομπλέ και τόνισε πως θα μπορούσαν να είχαν φύγει από τη Θεσσαλονίκη με το «διπλό».

Οι δηλώσεις του Γιάννη Κοντοέ

«Μένει η προσπάθεια και ο τρόπος παιχνιδιού. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε, όχι να το χάσουμε. Με τη διάθεση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν ποδόσφαιρο, απέδειξαν ότι έχουν δυνατότητες. Το πιο σημαντικό είναι αυτή η προσέγγιση που πρέπει να έχει ο Αστέρας.

Δεν νομίζω ότι είχαμε να ανέβουμε κάποιο βουνό. Είχε έναν καλό προπονητή, τον κ. Αντωνόπουλο. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα το πλάνο μας έπιασε, αλλά δεν δικαιωθήκαμε από το αποτέλεσμα.

Ο Αστέρας είναι μεγάλη ομάδα, εγώ ανήκω στον Αστέρα, σήμερα ήρθα να βοηθήσω και συνεχίζουμε».