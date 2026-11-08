Φέιο: «Πιστεύω στους παίκτες μου, είναι η αρχή της προόδου»

Οι δηλώσεις του Γκονσάλο Φέιο στην κάμερα της NOVA μετά το ντεμπούτο του στον Αστέρα AKTOR και την ισοπαλία με την Καλαμάτα.

Με ισοπαλία με την Καλαμάτα στην Τρίπολη άρχισε η εποχή του Γκονσάλο Φέιο στον Αστέρα AKTOR. Ο Πορτογάλος τεχνικός στις δηλώσεις του στη ΝΟVA μετά το ματς αναφέρθηκε στα καλά και στα άσχημα της ομάδας του, ενώ γι' ακόμα μια φορά εξέφρασε την πίστη του στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών του.

Οι δηλώσεις του Γκονσάλο Φέιο

Για τις πρώτες του εντυπώσεις στην Τρίπολη: «Ημουν εδώ πριν από πολλά χρόνια στην Ελλάδα ως βοηθός προπονητής στην Ξάνθη, τώρα είμαι εδώ ως πρώτος προπονητής στον Αστέρα. Εβλεπα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρα από το γεγονός ότι είχαμε αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, παρακολουθούσα τις ελληνικές ομάδες. Ησασταν πρωταθλητές Ευρώπης στη δική μου πατρίδα, την Πορτογαλία το 2004, είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ».

Για το τι του άρεσε και τι όχι στο ματς: «Μέχρι το γκολ που δεχθήκαμε, είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, τις ευκαιρίες μας, στατικές φάσεις, είχαμε και κάποιες ευκαιρίες στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου για να πετύχουμε δεύτερο γκολ. Για το γκολ που δεχθήκαμε, θα πρέπει να το δω ξανά, μπήκε από μία θέση που συνήθως δεν δέχεσαι γκολ. Εκεί χάσαμε το μυαλό μας. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους παίκτες. Δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε στους δύο επιθετικούς που έβαλε ο αντίπαλος, υποφέραμε στην αριστερή μας πλευρά, στη συνέχεια πήραμε ξανά τον έλεγχο του αγώνα. Είναι το ξεκίνημα της προόδου της ομάδας και θα συνεχίσουμε».