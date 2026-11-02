Η Super League 2 όρισε τις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής, στην οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι της Athens Kallithea με τον Πανιώνιο.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League 2, το οποίο περιλαμβάνει και ντέρμπι. Ο λόγος για την αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανιώνιο, ήτοι τις ομάδες που ισοβαθμούν στη 2η θέση με 17 βαθμούς. Ο αγώνας του «Ελ Πάσο» θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (8/11) στις 14:45, ενώ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Tηλεοπτικά θα μεταδοθούν επίσης οι αναμετρήσεις Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός και Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενηθεί από τον Πανθρακικό, η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τη Ζάκυνθο εκτός έδρας, ενώ η πρωτοπόρος Μαρκό θα παίξει με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα.

Super League 2 - 10η αγωνιστικής

Σάββατο 7/11

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Πανθρακικός - ΑΕΛ Novibet 15:00

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 15:00

ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00

Δευτέρα 9/11