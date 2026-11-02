Super League 2: Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής, την Κυριακή το ντέρμπι Athens Kallithea - Πανιώνιος
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League 2, το οποίο περιλαμβάνει και ντέρμπι. Ο λόγος για την αναμέτρηση της Athens Kallithea με τον Πανιώνιο, ήτοι τις ομάδες που ισοβαθμούν στη 2η θέση με 17 βαθμούς. Ο αγώνας του «Ελ Πάσο» θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (8/11) στις 14:45, ενώ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Tηλεοπτικά θα μεταδοθούν επίσης οι αναμετρήσεις Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός και Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενηθεί από τον Πανθρακικό, η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει τη Ζάκυνθο εκτός έδρας, ενώ η πρωτοπόρος Μαρκό θα παίξει με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα.
Super League 2 - 10η αγωνιστικής
Σάββατο 7/11
- Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- Πανθρακικός - ΑΕΛ Novibet 15:00
Κυριακή 8/11
- Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 12:30 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- Athens Kallithea - Πανιώνιος 14:45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 15:00
- ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β 15:00
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό 15:00
Δευτέρα 9/11
- Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 15:00
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