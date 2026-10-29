Πανσερραϊκός: Η βαθμολογία στη Super League 2 μετά την απόρριψη της έφεσης
Ο Πανσερραϊκός και ο Βόλος ELABET είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση 4 και 3 βαθμών, αντίστοιχα, για τα μεταξύ τους ματς στα playoffs του 2024, έπειτα κι από δηλώσεις που είχε κάνει ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν.
Οι δύο ομάδες κατέθεσαν έφεση, η οποία απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ.
Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο».
Ο Πανσερραϊκός πλέον βρίσκεται στην 7η θέση και στο -7 από τις θέσεις ανόδου στη Super League 2. Ας δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία:
1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
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3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Αναγ. Καρδίτσας 11
7. Πανσερραϊκός 10
8. Πανθρακικός 10
9. Ελλάς Σύρου 10
10. Αστέρας AKTOR Β' 9
11. ΠΑΟΚ Β' 8
12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8
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13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Πύργος
15. Ολυμπιακός Β' 6
16. Ζάκυνθος 3
* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.
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