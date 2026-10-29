Ο Πανσερραϊκός θα πορευθεί στη χρονιά χωρίς 4 βαθμούς.

Ο Πανσερραϊκός και ο Βόλος ELABET είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση 4 και 3 βαθμών, αντίστοιχα, για τα μεταξύ τους ματς στα playoffs του 2024, έπειτα κι από δηλώσεις που είχε κάνει ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Οι δύο ομάδες κατέθεσαν έφεση, η οποία απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ κατά της υπ’ αρ. 7/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.

Δέχτηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Πεταυράκη κατά της υπ’ αρ. 6/01.10.2026 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο».

Ο Πανσερραϊκός πλέον βρίσκεται στην 7η θέση και στο -7 από τις θέσεις ανόδου στη Super League 2. Ας δούμε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία:

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Αναγ. Καρδίτσας 11

7. Πανσερραϊκός 10

8. Πανθρακικός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.