Super League 2: Άλλαξε η ώρα του Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea, το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Βασίλης Μπαλατσός
Super League 2: Άλλαξε η ώρα του Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea, το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

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Λόγω αναπροσαρμογής των ακτοπλοϊκών δρομολογίων το Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea θα γίνει δύο ώρες νωρίτερα από ότι είχε ορισθεί. Το πλήρες πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου προκάλεσε αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2. Συγκεκριμένα, ο αγώνας της Athens Kallithea στην έδρα της Ελλάς Σύρου θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (1/11) στις 13:00 αντί για τις 15:00, όπως αρχικά είχε ορισθεί, λόγω αναπροσαρμογής των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από και προς την πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων.

Από το «μενού» του ερχόμενου τριημένου ξεχωρίζουν η αναμέτρηση Πανιώνιος - Πανσερραϊκός και το θεσσαλικό ντέρμπι Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Β', ενώ η πρωτοπόρος Μαρκό θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

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  • Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 14:45, ΕΡΤ
  • Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 15:00

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

 
  • ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 12:30
  • Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 13:00
  • Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 14:45
  • ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 15:00
  • Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 16:00

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

  • Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 15:00
     

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