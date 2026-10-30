Λόγω αναπροσαρμογής των ακτοπλοϊκών δρομολογίων το Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea θα γίνει δύο ώρες νωρίτερα από ότι είχε ορισθεί. Το πλήρες πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου προκάλεσε αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2. Συγκεκριμένα, ο αγώνας της Athens Kallithea στην έδρα της Ελλάς Σύρου θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (1/11) στις 13:00 αντί για τις 15:00, όπως αρχικά είχε ορισθεί, λόγω αναπροσαρμογής των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από και προς την πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων.

Από το «μενού» του ερχόμενου τριημένου ξεχωρίζουν η αναμέτρηση Πανιώνιος - Πανσερραϊκός και το θεσσαλικό ντέρμπι Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Β', ενώ η πρωτοπόρος Μαρκό θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 14:45, ΕΡΤ

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 15:00

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 12:30

Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 13:00

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 14:45

ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 15:00

Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 16:00

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου