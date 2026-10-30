Super League 2: Άλλαξε η ώρα του Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea, το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Η 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου προκάλεσε αλλαγή στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2. Συγκεκριμένα, ο αγώνας της Athens Kallithea στην έδρα της Ελλάς Σύρου θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (1/11) στις 13:00 αντί για τις 15:00, όπως αρχικά είχε ορισθεί, λόγω αναπροσαρμογής των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από και προς την πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων.
Από το «μενού» του ερχόμενου τριημένου ξεχωρίζουν η αναμέτρηση Πανιώνιος - Πανσερραϊκός και το θεσσαλικό ντέρμπι Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό Β', ενώ η πρωτοπόρος Μαρκό θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Super League 2 - 9η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 14:45, ΕΡΤ
- Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 15:00
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 12:30
- Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 13:00
- Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 14:45
- ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 15:00
- Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 16:00
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
- Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 15:00
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