Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Μαρκό, καθώς συνέτριψε τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη με 5-0.

Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στη δυάδα της Super League 2! O Iστορικός μετά τη βαριά ήττα από τη Μαρκό ξέσπασε στον Πανσερραϊκό, τον οποίο συνέτριψε στη Νέα Σμύρνη με το επιβλητικό 5-0. Οι Κυανέρυθροι «έπιασαν» την Athens Kallithea, η οποία νωρίτερα ηττήθηκε στη Σύρο, στους 17 βαθμούς και την ερχόμενη αγωνιστική έχουν μεταξύ τους ντέρμπι στο «Ελ Πάσο».

Τα Λιοντάρια παρέμειναν στην 9η θέση με 10 βαθμούς, στο -7 από τη δεύτερη θέση, ενώ θυμίζουμε πως το -4 γαι την υπόθεση Σούντργκεν παρέμεινε, καθώς απορρίφθηκε η έφεση των Σερραίων.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και στο 19' μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν δύο δοκάρια, με τον Γεωργιάδη και τον Τεϊσέιρα. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 36', όταν ο Βενάρδος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Στο 40' η ομάδα του Φεράντο έκανε το 2-0, όταν ο Λιάσος έβγαλε την μπαλιά, ο Τιναλίνι νίκησε τον Μούργο αλλά στην επαναφορά ο Σομπρίνο πλάσαρε σε κενή εστία.

Ο Σομπρίνο είχε δοκάρι στο 50' και στο 58' βρήκε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με σουτ σατην κίνηση, ύστερα από σέντρα του Μούργου. Στο 73' ο Ταβάρες έκανε το κλέψιμο και συνεργάστηκε με τον Χατζηστραβό, ο οποίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Στο 81' ο Μόρσεϊ άκνε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ταβάρες από κοντά διαμόρφωσε το θριαμβευτικό 5-0.

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Παυλόπουλος (67′ Παυλόπουλος), Λιάσος, Χατζηστραβός (75′ Στούπης), Ταβάρες (85′ Μπαϊραμίδης), Μούργος (75′ Μόρσεϊ), Σομπρίνο (67′ Γεωργογιάννης)

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ (70′ Βασιλάκος), Οικονόμου (46′ Μασκανάκης), Βερνάρδος (46′ Κωτσόπουλος), Τσέλιος, Ζορζίνιο (87′ Βαρσάμης), Τεϊσέιρα (87′ Αδάμ), Πασάς

ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 1-1

Ούτε τώρα ήρθε η πρώτη νίκη για τη Ζάκυνθο. Οι Νησιώτες κρατούσαν τα χέρια τους το τρίποντο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β', όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να αποσπάσουν τον βαθμό στις καθυστερήσεις (1-1).

Η ομάδα του Πονζ είχε δοκάρι στο 63' σε προσπάθεια του Καραγκέα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 74' με το εύστοσο πέναλτι του Μπαστακού, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 90+3' με τον Γκιόκα.

Η Ζάκυνθος συνεχίζει ουραγός με 4 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' έφτασε τους 9 πόντους και είναι 12ος.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Σιδεράς, Κωττάς, Ντούνγκα, Ελευθεριάδης (79′ Παπαγεωργίου), Τσοπούρογλου (90′ Γκιόκα), Καραγκέα (66′ Κώστογλου), Στύλος (66′ Αζούζ), Ικομπόνγκ (66′ Μπέρδος), Σιφναίος

Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Σίλβα (46′ Τσίτσκας), Ροντρίγκες, Κάτσε, Κουάδρα (72′ Σέλμα), Αναστασόπουλος (8′ λ.τ Παναγιωτούδης), Μπαστακός (90′ Κρυπάρακος), Νέιρα, Καρίμ

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 2-1

Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 1-0

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 1-1

Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 16:00

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 15:00

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22 *

2. Πανιώνιος 17

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3. Athens Kallithea 17

4. ΑΕΛ 16

5. Νίκη Βόλου 14

6.Ελλάς Σύρου 13

7. Πανθρακικός 13

8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

9. Πανσερραϊκός 10

10. Αστέρας Β' AKTOR 9 *

11. ΠΑΟΚ Β' 9

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8 *

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος 8*

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Mατς λιγότερ