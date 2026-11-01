Ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR αναδείχθηκε ισόπαλος με τον Πύργο στην Τρίπολη (1-1) και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο, καθώς στις καθυστερήσεις είχε δοκάρι με τον Μεταξά.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα Β' ΑΚΤΟR με τον Πύργο, στην Τρίπολη για την 9η αγωνιστική της Super League 2. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν,όμως οι Πυργιώτες βρήκαν την «απάντηση» και κατάφεραν να κρατήσουν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) μέχρι τέλους.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από το πρώτο μέρος. Στο 24' ο Kόλα δοκίμασε το πόδι του από απόσταση αλλά δεν βρήκε εστία και στο 29' ο Γραμμένος δεν κατάφερε να βρει την μπάλα εξ επαφής και να τη σπρώξει στα δίχτυα.

Ο Αστέρας Β' AKTOR πήρε προβάδισμα στο 49'. Ο Φρίμπονγκ έβγαλε άψογη σέντρα και ο Γραμμένος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 63', όταν από προσπάθεια του Φοφανά η μπάλα έφτασε στον Δούμτσιο, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1.

Οι Αρκάδες πίεσαν και δημιούργησαν ευκαιρίες, όμως δεν βρήκαν το γκολ γκολ της νίκης. Στο 74' ο Γιαννίκογλου απέκρουσε το σουτ του Σιμόνι, ενώ στο 90+2' ο Μεταξάς δοκίμασε το πόδι του εκτός πειροχής και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Αστέρας Β' AKTOR: Κακαδιάρης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (64′ Κύρκος), Κόλα (79′ Μπουλούλης), Κολιμάτσης (86′ Συνολάκης), Ζογκού (86′ Καλλαντζή), Γραμμένος (64′ Σιμόνι).

Πύργος: Γιαννίκογλου, Πρίφτη, Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σκεντεράι (83′ Σαραμαντάς), Λεμονής, Σαρδέλης (46′ Δούμτσιος), Μούσια (83′ Φερεκίδης), Μανσούρ (90′ Κόκκορης), Μαυριάς, Γρίβας (71′ Χαντί).

Super League 2 - 9η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 2-1

Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 1-0

Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0

ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 1-1

Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 1-1

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 15:00

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22 *

2. Πανιώνιος 17

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3. Athens Kallithea 17

4. ΑΕΛ Novibet 16

5. Νίκη Βόλου 14

6.Ελλάς Σύρου 13

7. Πανθρακικός 13

8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11

9. Πανσερραϊκός 10

10. Αστέρας Β' AKTOR 10

11. ΠΑΟΚ Β' 9

12. Πύργος 9

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13. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8 *

14. Νέστος Χρυσούπολης 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Mατς λιγότερ