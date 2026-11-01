Η Ελλάς Σύρου πήρε μία σπουδαία νίκη επί της Athens Kallithea (1-0) και την αφήνει ακόμα πιο μακριά να αυξηθεί από την κορυφή και τη Μαρκό.

Μετά τη Μαρκό και η Athens Kallithea δεν μπόρεσε να προσπεράσει το εμπόδιο της Ελλάς Σύρου, καθώς ηττήθηκε στη Σύρο με 1-0 για την 9η αγωνιστική της Superleague 2.

Το παιχνίδι ήταν από την αρχή για γερά... νεύρα καθώς αμφότερες οι ομάδες έμειναν με δέκα παίκτες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά ο Γαρουφαλιάς στο 33ο λεπτό αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη κάρτα αφήνοντας με παίκτη λιγότερο τους φιλοξενούμενος αλλά το πλεονέκτημα κράτησε για δέκα λεπτά.

Ο Νίνο της Ελλάς Σύρου, με τον ίδιο τρόπο στο 43ο λεπτό, άφησε την ομάδα του επίσης με δέκα παίκτες και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ. Στο δεύτερο μέρος, η Athens Kallithea άγγιξε το γκολ αλλά ο Γκολφίνος είδε την μπάλα να σταματά στο κάθετο δοκάρι του Καραργύρη.

Ωστόσο η Ελλάς Σύρου κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 89ο λεπτό, ο Τσιαντούλας ήταν αυτός που νίκησε τον Καστράτι και σφράγισε μία σπουδαία νίκη, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους μακριά από την κορυφή και την Μαρκό.

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κουτσουδάκης (68′ Πρεβεζιάνος), Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (46′ Τσιαντούλας), Μπάμπης (68′ Ζάχι), Φελίσιο (52′ Οτσοβέτζι), Νίνο, Φαϊζάλ, Γεμιστός (52′ Μπουλλάρι).

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Μπλάντεν, Χουχούμης (62′ Φροσύνης), Προβυδάκης, Πρεκάτες, Αναστάσιου, Γαρουφαλιάς, Μπαουτίστα (85′ Ρομό), Λόπεζ (62′ Γκολφίνος), Κουρφαλίδης (74′ Κάλφας), Μανιάς (62′ Τσιριγώτης).

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. ΑΕΛ 16

4. Νίκη Βόλου 14

5. Πανιώνιος 14

6. Πανθρακικός 13

7. Ελλάς Σύρου 13

8. Αναγ. Καρδίτσας 11

9. Πανσερραϊκός 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

