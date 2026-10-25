Η Μαρκό συνέτριψε στο ντέρμπι κορυφής τον Πανιώνιο με 4-0.

Η Μαρκό ήταν καταιγιστική στη Νέα Σμύρνη στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με πρωταγωνιστές τους Μίλερ, Ελ Αραμπί, Σεμπά διέλυσε τους κυανέρυθρους με 4-0 και βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Athens Kallithea.

Στο 36' από λάθος του Αυλωνίτη, ο Ελ Αραμπί έβγαλε τον Μίλερ σε θέση βολής κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 με πλασέ.

Στο 44' η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παυλίδη από τον Κράνινξ και ο Ελ Αραμπί ευστόχησε για το 0-2. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντίας.

Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 48', ωστόσο, το αριστερό πλασέ του Χατζηστραβού κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 54' σε γύρισμα του Σεμπά ο Παυλίδης έγραψε το 0-3 από κοντά.

Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στο 65' με πέναλτι ο Σεμπά.

Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος (70′ Μπαΐνοβιτς), Ντίας, Χατζηστραβός (70′ Παυλόπουλος), Μούργος (46′ Αλεξανδράκης), Ταβάρες (58′ Φοκάμ), Μάναλης (58′ Σομπρίνο).

Μαρκό: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν (56′ Κωνσταντόπουλος), Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ (87′ Αλεξόπουλος), Ελ Αραμπί (87′ Μπουσάι), Παυλίδης (66′ Οικονομίδης).

Τα αποτελέσματα (8η αγωνιστική)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1

15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2

15:00 Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

14:45 Πανιώνιος - Μαρκό 0-4

15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

15:00 Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR (ΔΑΚ Κομοτηνής)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

14:45 Ζάκυνθος - Πύργος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Ελλάς Σύρου 10

6. Πανσερραϊκός 10

7. Πανθρακικός 9

8. Νίκη Βόλου 8

9. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

10. Αναγέννηση Καρδίτσας 8

11. Αστέρας Β' AKTOR 8

12. Νέστος Χρυσούπολης 8

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13. ΠΑΟΚ Β' 8

14. Ολυμπιακός Β' 6

15. Πύργος 5

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.