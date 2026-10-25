Πανιώνιος - Μαρκό 0-4: Επίδειξη δύναμης στη Νέα Σμύρνη και στο +5
Η Μαρκό ήταν καταιγιστική στη Νέα Σμύρνη στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με πρωταγωνιστές τους Μίλερ, Ελ Αραμπί, Σεμπά διέλυσε τους κυανέρυθρους με 4-0 και βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Athens Kallithea.
Στο 36' από λάθος του Αυλωνίτη, ο Ελ Αραμπί έβγαλε τον Μίλερ σε θέση βολής κι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 με πλασέ.
Στο 44' η Μαρκό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Παυλίδη από τον Κράνινξ και ο Ελ Αραμπί ευστόχησε για το 0-2. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Πανιώνιος έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντίας.
Ο Πανιώνιος είχε την ευκαιρία να μειώσει στο 48', ωστόσο, το αριστερό πλασέ του Χατζηστραβού κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στο 54' σε γύρισμα του Σεμπά ο Παυλίδης έγραψε το 0-3 από κοντά.
Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στο 65' με πέναλτι ο Σεμπά.
Πανιώνιος: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος (70′ Μπαΐνοβιτς), Ντίας, Χατζηστραβός (70′ Παυλόπουλος), Μούργος (46′ Αλεξανδράκης), Ταβάρες (58′ Φοκάμ), Μάναλης (58′ Σομπρίνο).
Μαρκό: Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν (56′ Κωνσταντόπουλος), Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ (87′ Αλεξόπουλος), Ελ Αραμπί (87′ Μπουσάι), Παυλίδης (66′ Οικονομίδης).
Τα αποτελέσματα (8η αγωνιστική)
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1
15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2
15:00 Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2
15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
14:45 Πανιώνιος - Μαρκό 0-4
15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
15:00 Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR (ΔΑΚ Κομοτηνής)
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
14:45 Ζάκυνθος - Πύργος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
------------------------------
3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 13
5. Ελλάς Σύρου 10
6. Πανσερραϊκός 10
7. Πανθρακικός 9
8. Νίκη Βόλου 8
9. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 8
11. Αστέρας Β' AKTOR 8
12. Νέστος Χρυσούπολης 8
-----------------------------
13. ΠΑΟΚ Β' 8
14. Ολυμπιακός Β' 6
15. Πύργος 5
16. Ζάκυνθος 3
* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.