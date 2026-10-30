Ο Νίκος Σπυρόπουλος αναβαθμίστηκε από Team Manager σε υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος του Πανιωνίου.

Αλλαγή στο οργανόγραμμα του Πανιωνίου, λίγες μέρες μετά την εντός έδρας συντριβή από τη Μαρκό. Από την Κυριακή (25/10) ο Σπύρος Παπακωνσταντίνου αποχώρησε από τη θέση του ως υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος και πλέον έγινε γνωστός ο αντικαταστάτης του, ο οποίος θα είναι... εσωτερική λύση.

Ο λόγος για τον μέχρι στιγμής Team Manager του Ιστορικού, ο οποίος αναλαμβάνει αναβαθμισμένο ρόλος, ως υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο άλλοτε διεθνής back ξέρει άριστα το DNA του κλαμπ, καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας την τριετία 2004–2007, ενώ το 2023 ανέλαβε ρόλο στην Ακαδημία του συλλόγου της Νέας Σμύρνης.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Νίκο Σπυρόπουλο.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Ποδοσφαιρικού τμήματος από τον Νίκο Σπυρόπουλο. Τον καλωσορίζουμε και επίσημα στην πρώτη ομάδα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του».