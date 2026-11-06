Δύο ποινές επέβαλε η FIFA στον Πανσερραϊκό, λόγω οφειλών της ομάδας σε παίκτες.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Πανσερραϊκό, καθώς η FIFA επέβαλε δύο απαγορεύσεις μεταγραφών στην ομάδα των Σερρών, εξαιτίας οφειλών προς πρώην εργαζομένους της.

Η πορεία των «λιονταριών» στη Super League 2 δεν είναι αυτή που ήθελαν στις Σέρρες, με την υπόθεση με τον Βόλο και την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών να να έχει δυσκολέψει την όλη κατάσταση.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθαν και οι αποφάσεις της FIFA. Συγκεκριμένα η πρώτη απαγόρευση μεταγραφών καταγράφηκε στις 3 Νοεμβρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εξοφληθεί η οφειλή, ενώ μία ημέρα αργότερα προστέθηκε και δεύτερη, η οποία αφορά τις τρεις επόμενες μεταγραφικές περιόδους.

Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πάντως, η πρώτη φορά που ο Πανσερραϊκός βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Το περασμένο καλοκαίρι είχαν προκύψει ξανά τέτοια θέματα, με την ομάδα να διευθετεί τελικά τις υποθέσεις και να προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό του ρόστερ της.