Ο Πανσερραϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο από ίσως θα περίμενε, επικράτησε με 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς συνεχίζοντας την προσπάθεια να βρεθεί ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Πανσερραϊκός δεν καταθέτει τα όπλα μετά το -4 και συνεχίζει την μάχη του για να βρεθεί στις πρώτες θέσεις. Τα... λιοντάρια επικράτησαν του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 2-1 και έφτασαν τους 13 βαθμούς ανεβαίνουν και άλλο στον βαθμολογικό πίνακα και συγκεκριμένα στην 6η θέση.

Οι Πόντιοι από την πλευρά τους πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα και έμειναν στην 14η θέση με τους 8 βαθμούς που έχουν μαζέψει ως τώρα.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι που πίεζαν από την αρχή, κατάφεραν στο 43' να ανοίξουν το σκορ με τον Τεϊσέιρα ο οποίος μετά το δοκάρι στο σουτ του Τσέλιου δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-0, με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο.

Στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 66' ο Αλιατίδης με αυτογκόλ έκανε το 1-1. Οι Σερραίοι ωστόσο δεν το έβαλαν κάτω, συνέχισαν να πιέζουν και με τον Κωτσόπουλο στο 83' έκαναν το 2-1 παίρνοντας τη νίκη.

Σκόρερ: 43′ Τεΐσέιρα, 83′ Κωτσόπουλος. – 66′ αυτ. Αλιατίδης

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Αλιατίδης, Ηλιάδης, Βασιλάκος (77′ Αρμουγκόμ), Μορέιρα, Τσέλιος, Μασκανάκης (59′ Ζορζίνιο), Αδάμ (46′ Βερνάρδος), Τεϊσέιρα (90+3′ Βαρσάμης), Κωτσόπουλος.

Απόλλων Καλαμαριάς (Νόλης-Κάκογλου*): Τρίγκατζης, Αθανασίου (84′ Σπανδωνίδης), Πέρεζ (63′ λ.τ Ράντιτς), Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Προύντζος, Καραμπέρης, Τομάζ (56′ Καπρόφ), Ρίζος (65′ Γανόπουλος), Κεδίκογλου (84′ Μοσχόπουλος), Κυριακίδης.