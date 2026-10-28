Η Καλαμάτα νίκησε το Νέστο, στη Χρυσούπολη, με 2-0 και με 5 βαθμούς «αγκάλιασε» τα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Καλαμάτα διεύρυνε το αήττητο της στο Κύπελλο Ελλάδας κι έκανε την πρώτη της νίκης στη League Phase. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα μετά τις ισοπαλίες με Βόλο Elabet και ΑΕΛ επικράτησε του Νέστου της Super League 2, στη Χρυσούπολη, με 2-0 και με 5 βαθμούς φαντάζει δεδομένη η θέση της στα νοκ άουτ. Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν η πρόκριση είχε κριθεί στους 4 βαθμούς.

Η Μαύρη Θύελλα την τελευταία αγωνιστική της League Phase θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ η ομάδα της Καβάλας, η οποία συνεχίζει στον 1 βαθμό, θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 6', με το άστοχο σουτ του Μπονέτο και 20 λεπτά αργότερα, στο 26', ο Μιγιένκα πρόλαβε την έξοδο του Γκίνη σεκόρνερ και αστόχησε με κεφαλιά. Στο 32' ο Ιγκνιάτοβιτς δεν βρήκε εστία με σουτ από το όριο της περιοχής, ενώ στο 48' ο Μούτσα απέκρουσε εντυπωσιακά την καρφωτή κεφαλιά του Χάμζα.

Στο 49' ο Γκίνης νίκησε σε τετ α τετ τον Σταυρόπουλο και δύο λεπτά αργότερα η Μαύρη Θύελλα πήρε το προβάδισμα. Ο Ζιντάν γύρισε την μπάλα στον Μπολίβαρ, ο οποίος με άψογο πλασέ έκανε το 0-1.

Ο Νέστος είχε διπλή ευκαιρία στο 82', όταν ο Γκίνης έχασε την μπάλα σε έξοδο του, ο Δερμιτζάκης πλάσαρε πάνω στον Μεσσήνιο και εν συνεχεία η προσπάθεια του Μιγιενγκά σταμάτησε στον Ιγκνιάτοβιτς.

Τελικά, η Καλαμάτα διπλασίασε το προβάδισμα της και «κλείδωσε» το τρίποντο. Στο 90' ο Μιράντα κέρδισε πέναλτι από τον Σταυρόπουλο και το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 0-2.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου (75' Πέρεθ), Αλόνσο, Ντιαρά (46' Κατάλαντι), Λιατσικούρας, Χάμζα, Ζιντάν (60' Καρεάσο), Μπονέτο (59' Μιράντα), Μπολίβαρ (Κουρμινόβσκι).

Νέστος Χρυσούπολης (Σάκης Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τριμμάτης, Λυμπεράκης, Μιγιενγκά, Π. Δερμιτζάκης (71' Χάβος), Γιαξής (46' Μουμέτογλου), Τουτόντα, Σταυρόπουλος, Στοϊλκοβιτς (46' Βρύζας), Καντάβε (60' Δημητριάδης), Σέα (46' A. Δερμιτζάκης).