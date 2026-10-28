Με δυο πανέμορφα γκολ των Σάλιακα και Κάρμο ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 εκτός έδρας την αξιόμαχη Μαρκό που έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Stage του Κυπέλλου.

Έχοντας πρωταγωνιστές τον Κάρμο αλλά και τον Σάλιακα που σκόραραν αλλά και τους νεαρούς Τουφάκη και Φίλη να βγάζουν πολύ καλή εικόνα ο Ολυμπιακός νίκησε και στην έδρα της Μαρκό για τη League Phase του Κυπέλλου για το 8 στα 8 σε όλες τις διοργανώσεις.

Μαρκό - Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η Μαρκό ξεκίνησε με τον Έξαρχο κάτω από τα δοκάρια και τους Μπουσάι, Σμάλη, Στάμου και Τσάκνη στην τετράδα της άμυνας. Ο Κωνσταντακόπουλος με τον Φατιόν και τον Οικονομίδη στη μεσαία γραμμή ενώ Νεκούλ ήταν πίσω από τον Αλεξόπουλο και τον Ελ Αραμπί, που τέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στην πρώην του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός είχε τον Πόποβιτς στην εστία και τους Σάλιακα, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Ο Φίλης ήταν στον άξονα με τον Έσε και πιο μπροστά τους τον Πουέρτα ενώ ο Ζέλσον με τον Τουφάκη βρέθηκαν στα άκρα της επίθεσης. Τέλος, ο Μάριους ήταν στην κορυφή ως φορ.

Γκολάρα από τον Σάλιακα για το 0-1

Ως προς το πρώτο 45λεπτο αρχικά στο 6' ήταν ένα σουτ του Τουφάκη που μπλόκαρε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Στο 7' ο Έξαρχος μπλόκαρε το σουτ του Πουέρτα.

Στο 15ο λεπτό ο Ολυμπιακός σκόραρε για το 0-1. Σκόρερ ήταν ο Σάλιακας στο 2ο του ερυθρόλευκο γκολ μετά τον Λεβαδειακό. Ήταν ένα εξαιρετικό γκολ από τον Έλληνα ακραίο μπακ. Μετά τις κόντρες στην περιοχή, ο Φίλης έστρωσε ψύχραιμα στον Σάλιακα και εκείνος με ωραίο δεξί σουτ έκανε το 0-1. Στο 24' ο Ελ Αραμπί είχε χαμένο τετ α τετ.

Στο 34' χάθηκε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν ένα μακρινό σουτ του Φίλη όπου η μπάλα έφυγε λίγο δίπλα από την εστία του Έξαρχου. Στο 40ό ο Μάριους πήρε κεφαλιά που έφυγε εκτός εστίας.

Η αντίδραση από τη Μαρκό και το 0-2 του Κάρμο

Στο β' μέρος η Μαρκό έβγαλε αντίδραση. Στο 55' ο Νεκούλ - που είχε επιδιώξει να απειλήσει και νωρίτερα - έχασε μεγάλη φάση. Είδε την προσπάθειά του να αποκρούεται από τον Πόποβιτς και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι και στο κεφάλι του Κάρμο για να φύγει εκτός.

Στο 63ο λεπτό ο Τουφάκης έχασε πολύ καλή στιγμή με σουτ λίγο εκτός. Στο 71ο λεπτό ο Πουέρτα από εκτέλεση κόρνερ έστειλε τη μπάλα στον Κάρμο που με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 0-2. Στο 81' ένα σουτ του Γιάρεμτσουκ κόπηκε. Το 0-2 έμεινε ως το τέλος.

ΜΑΡΚΟ: Έξαρχος, Μπουσάι, Σμάλης, Στάμου, Τσάκνης (71' Μπετσίροβιτς), Κωνσταντακόπουλος, Φατιόν, Οικονομίδης, Νεκούλ (59' Μεντόσα), Αλεξόπουλος (71' Κοπανίδης) και Ελ Αραμπί (59' Γιόχανσον).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (76' Μπακούλας), Έσε (87' Σιπιόνι), Πουέρτα (87' Φορτούνης), Ζέλσον (61' Μπέιλι), Τουφάκης και Μάριους (61' Γιάρεμτσουκ).