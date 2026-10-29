Η Καλαμάτα ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή (2/11) στη Νεάπολη.

Η Καλαμάτα θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζοντας τον Ηρακλή στο γήπεδο της Νίκαιας για την 9η αγωνιστική της Super League.

Σέντρα στις 19:30 την ερχόμενη Δευτέρα (2/11), με τον κόσμο της Μαύρης Θύελλας να έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί τα εισιτήριά του από σήμερα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο οποίος θα διεξαχθεί την Δευτέρα (02/11, 19:30) στο γήπεδο της Νεάπολης.

Μέθοδος αγοράς εισιτηρίων

Για την αγορά εισιτηρίων μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/pae-kalamata-eisitiria-agonon-2026-2027/

Σημαντικές πληροφορίες

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά έως 12 ετών και διατίθενται σε όλες τις θύρες, εκτός από τη VIP.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν περάσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν από την άφιξή τους στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης κατά την προσέλευσή τους.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε καθημερινά στα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ώρες 10.00-15.00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2721181356 και στο email [email protected]

