Η αήττητη ΑΕΛ πανηγύρισε την 3η της νίκη σε 4 αγωνιστικές, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 1-0 και πάτησε κορυφή, μαζί με τον Πανιώνιο, ο οποίος υπέταξε τη Ζάκυνθο, με το ίδιο σκορ. Σεφτές για Νίκη Βόλου (2-0 τον Νέστο), στο ντεμπούτο Βοσνιάδη.

Συγκατοίκηση στην κορυφή της Super League 2 για ΑΕΛ και Πανιώνιο. Οι Βυσσινί επικράτησαν του ΠΑΟΚ Β' στη Λάρισα με 1-0, ενώ με το ίδιο σκορ αλλά με πιο... αγχωτικό τρόπο οι Κυανέρυθροι υπέταξαν τη μαχητική Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη. Στο -1 αλλά με ματς λιγότερο η Μαρκό.

Από την πλευρά της η Νίκη Βόλου μπήκε με το «δεξί» στη νέα θητεία του Αλέκου Βοσνιάδη, καθώς νίκησε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0. Πρώτο τρίποντο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος υπέταξε με 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας.

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0

«Άχαστη» συνεχίζει στη Super League 2 η ΑΕΛ. Οι Θεσσαλοί υπέταξαν τον ΠΑΟΚ Β' στην «AEL FC Arena» και έφτασαν τους 10 βαθμούς, έχοντας τρεις νίκες και μια ισοπαλία, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 4 πόντους.

Οι Λαρισαίοι βρήκαν γρήγορο γκολ, μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Νικολακούλης απέκρουσε το εξ επαφής σουτ του Παπαγεωργίου και στην επαναφορά ο Μπούσης με σουτ έκανε το 1-0.

Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μπορεί να μην εκμεταλλεύτηκε τους χώρους της ώστε να διπλασιάσει το προβάδισμα της, όμως κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα της μέχρι τέλους.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Τσελεπίδης (53′ Ρισβάνης), Μπούσης (58′ Γκρόζος), Σάκιτς, Γαργάλας (90+6′ Μαζουλουξής), Τσιγγάρας, Κ. Παπαγεωργίου (78′ Αντράντα), Σίλβα (58′ Λέλεκας), Νοικοκυράκης, Καμπετσής, Μακρής.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σιδεράς (85′ Τσιότας), Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (85′ Β. Παπαγεωργίου), Καραγκέα (46′ Μπέρδος), Γκαλεάνο (65′ Τσιφούτης), Ίκομπονγκ (65′ Στύλος), Σιφναίος.

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έβαλε η Νίκη Βόλου στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο επικρατώντας με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, o οποίος έμεινε στους 4 βαθμούς.

Η ομάδα της Θεσσαλίας ήταν πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος και κατάφερε μέσα σε ένα πεντάλεπτο να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Βαφέας στο 63' άνοιξε το σκορ από κοντά και ο Μάντζης πέντε λεπτά αργότερα διαμόρφωσε με πλασέ το τελικό σκορ.

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (46′ Λίγδας), Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας (58′ Έππας), Ομοενγκά, Τζίμας (46′ Ρινγκ), Παμλίδης (78′ Φερνάντες), Λουκίνας (58′ Μάντζης).

Νέστος Χρυσούπολης (Σιδερίδης): Αστράς, Δερμιτζάκης, Σαπουντζής (80′ Βρύζας), Κωστίκα (75′ Καντάβε), Στοΐλκοβιτς (69′ Κασέμι), Θωμαΐδης (69′ Τουτόντα), Μπαλτάς (80′ Μεμέτογλου), Τριμμάτης, Μαϊδανός, Γκιώνης, Σάμπλγιτς.

Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Το πρώτο του τρίποντο για τη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Απόλλων Καλαμαριάς καθώς το 1-0 του ήταν αρκετό για να κάμψει την αντίσταση της Αναγέννησης Καρδίτσας, η οποία παραμένει χωρίς νίκη μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 2 πόντους.

Οι γηπεδούχοι πήραν νωρίς το προβάδισμα με τον Άτσκα να ανοίγει το σκορ στο 10', με τον Απόλλωνα να διατηρεί το υπέρ της σκορ ως το φινάλε και να φτάνει τους 4 βαθμούς.

Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Καραμπέρης (78′ Καπρόφ), Τσαπακίδης, Ντιόπ (78′ Ξυγκόρος), Άτσκα (68′ Βοριαζίδης), Προύντζος, Κυριακίδης (64′ Πατρινός), Τσιμπούκας.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές (46′ Παπαγεωργίου), Θωμάι, Σέντρικ (77′ Ντιαγέ), Μανουσάκης (61′ Διαμαντάκος), Μπενίτεζ (46′ Σλιμόν), Καραμπάς (66′ Φοφανά), Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Ματέους.

Super League 2 - 4η αγωνιστική

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Πανιώνιος - Ζάκυνθος 1-0

17:00 Ελλάς Σύρου - Πύργο 0-0 στο ημίχρονο

18:15 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου