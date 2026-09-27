Super League 2: Τρίποντα για ΑΕΛ και Πανιώνιο, σεφτές για Νίκη Βόλου στο ντεμπούτο Βοσνιάδη
- ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0
- Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0
- Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
- Super League 2 - 4η αγωνιστική
Συγκατοίκηση στην κορυφή της Super League 2 για ΑΕΛ και Πανιώνιο. Οι Βυσσινί επικράτησαν του ΠΑΟΚ Β' στη Λάρισα με 1-0, ενώ με το ίδιο σκορ αλλά με πιο... αγχωτικό τρόπο οι Κυανέρυθροι υπέταξαν τη μαχητική Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη. Στο -1 αλλά με ματς λιγότερο η Μαρκό.
Από την πλευρά της η Νίκη Βόλου μπήκε με το «δεξί» στη νέα θητεία του Αλέκου Βοσνιάδη, καθώς νίκησε τον Νέστο Χρυσούπολης με 2-0. Πρώτο τρίποντο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος υπέταξε με 1-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας.
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0
«Άχαστη» συνεχίζει στη Super League 2 η ΑΕΛ. Οι Θεσσαλοί υπέταξαν τον ΠΑΟΚ Β' στην «AEL FC Arena» και έφτασαν τους 10 βαθμούς, έχοντας τρεις νίκες και μια ισοπαλία, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 4 πόντους.
Οι Λαρισαίοι βρήκαν γρήγορο γκολ, μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Νικολακούλης απέκρουσε το εξ επαφής σουτ του Παπαγεωργίου και στην επαναφορά ο Μπούσης με σουτ έκανε το 1-0.
Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου μπορεί να μην εκμεταλλεύτηκε τους χώρους της ώστε να διπλασιάσει το προβάδισμα της, όμως κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα της μέχρι τέλους.
ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Τσελεπίδης (53′ Ρισβάνης), Μπούσης (58′ Γκρόζος), Σάκιτς, Γαργάλας (90+6′ Μαζουλουξής), Τσιγγάρας, Κ. Παπαγεωργίου (78′ Αντράντα), Σίλβα (58′ Λέλεκας), Νοικοκυράκης, Καμπετσής, Μακρής.
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Ντούνγκα, Μπαταούλας, Κοσίδης, Σιδεράς (85′ Τσιότας), Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (85′ Β. Παπαγεωργίου), Καραγκέα (46′ Μπέρδος), Γκαλεάνο (65′ Τσιφούτης), Ίκομπονγκ (65′ Στύλος), Σιφναίος.
Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0
Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές έβαλε η Νίκη Βόλου στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο επικρατώντας με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης, o οποίος έμεινε στους 4 βαθμούς.
Η ομάδα της Θεσσαλίας ήταν πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος και κατάφερε μέσα σε ένα πεντάλεπτο να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Βαφέας στο 63' άνοιξε το σκορ από κοντά και ο Μάντζης πέντε λεπτά αργότερα διαμόρφωσε με πλασέ το τελικό σκορ.
Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης (46′ Λίγδας), Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας (58′ Έππας), Ομοενγκά, Τζίμας (46′ Ρινγκ), Παμλίδης (78′ Φερνάντες), Λουκίνας (58′ Μάντζης).
Νέστος Χρυσούπολης (Σιδερίδης): Αστράς, Δερμιτζάκης, Σαπουντζής (80′ Βρύζας), Κωστίκα (75′ Καντάβε), Στοΐλκοβιτς (69′ Κασέμι), Θωμαΐδης (69′ Τουτόντα), Μπαλτάς (80′ Μεμέτογλου), Τριμμάτης, Μαϊδανός, Γκιώνης, Σάμπλγιτς.
Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
Το πρώτο του τρίποντο για τη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο Απόλλων Καλαμαριάς καθώς το 1-0 του ήταν αρκετό για να κάμψει την αντίσταση της Αναγέννησης Καρδίτσας, η οποία παραμένει χωρίς νίκη μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, έχοντας 2 πόντους.
Οι γηπεδούχοι πήραν νωρίς το προβάδισμα με τον Άτσκα να ανοίγει το σκορ στο 10', με τον Απόλλωνα να διατηρεί το υπέρ της σκορ ως το φινάλε και να φτάνει τους 4 βαθμούς.
Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Αθανασίου, Ντιαλόσι, Καραμπέρης (78′ Καπρόφ), Τσαπακίδης, Ντιόπ (78′ Ξυγκόρος), Άτσκα (68′ Βοριαζίδης), Προύντζος, Κυριακίδης (64′ Πατρινός), Τσιμπούκας.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές (46′ Παπαγεωργίου), Θωμάι, Σέντρικ (77′ Ντιαγέ), Μανουσάκης (61′ Διαμαντάκος), Μπενίτεζ (46′ Σλιμόν), Καραμπάς (66′ Φοφανά), Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Ματέους.
Super League 2 - 4η αγωνιστική
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
- Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
- ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β' 1-0
- Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0
- Πανιώνιος - Ζάκυνθος 1-0
- 17:00 Ελλάς Σύρου - Πύργο 0-0 στο ημίχρονο
- 18:15 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β' ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
- 16:00 Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 16:00 Μαρκό - Πανθρακικός
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