Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Superleague 2, μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, με την Μαρκό να φιγουράρει μόνη πρώτη στην κορυφή.

Η 5η αγωνιστική της Superleague 2 ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (05/10), με μοναδική εξαίρεση τον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με την Athens Kallithea, ο οποίος αναβλήθηκε και θα διεξαχθει την ερχόμενη Τετάρτη (15/10).

Η μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας ήταν η Μαρκό, η οποία πέρασε νικηφόρα και από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης στην Καβάλα, με σκορ 2-1 και έκανε το 5/5, φιγουράροντας μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, στο +4 από την δεύτερη ΑΕΛ και στο +5 από τον τρίτο Πανιώνιο.

Την έκπληξη ωστόσο της αγωνιστικής την πέτυχε ο Πύργος, ο οποίος κατέγραψε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του με σκορ 2-0 απέναντι στον «Ιστορικό», ο οποίος έχασε και άλλο έδαφος στην κούρσα της ανόδου στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Νωρίτερα το Σάββατο (03/10) η Νίκη Βόλου έμεινε στην ισοπαλία με την ΑΕΛ (2-2), όπως και ο Πανθρακικός, ο οποίος υποδέχθηκε στην έδρα του τον Πανσερραϊκό. Τον βαθμό της ισοπαλίας μοιράστηκαν επίσης η Ζάκυνθος με τον Απόλλων Καλαμαριάς (1-1) και ο ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάς Σύρου (0-0).

Ένα σημαντικό «τρίποντο» πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης Β', που επικράτησε με 2-0 στην έδρα του της Αναγέννησης Καρδίτσας, η οποία ακόμη δεν έχει πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη φετινή. διοργάνωση.

Από το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Μαρκό και την ΑΕΛ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

Πύργος - Πανιώνιος 2-0

Αστέρας AKTOR B - Αν. Καρδίτσας 2-0

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό 1-2

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea

Η βαθμολογία

Μαρκό 15β ΑΕΛ 11β Πανιώνιος 10β Ελλάς Σύρου 9β. Καλλιθέα 9β* Πανθρακικός 8β Αστέρας Τρίπολης Β' 6β Απόλλων Καλαμαριάς 5β ΠΑΟΚ Β 5β. Πύργος 5β Νίκη Βόλου 4β Νέστος Χρυσούπολης 4β Ολυμπιακός Β' 4β* Πανσερραϊκός 3β Ζάκυνθος 2β Αναγέννηση Καρδίτσας 2β

*με αγώνα λιγότερο

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής