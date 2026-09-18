Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Ισπανού φορ, Ρουμπέν Σομπρίνο.

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς κατέληξε στον επιθετικό που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Μάναλη στο «9». Ο λόγος για τον Ρουμπέν Σομπρίνο, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από τον Ιστορικό.

Πρόκειται για 34χρονο Ισπανό φορ, ύψους 1,85μ., ο οποίος στην καριέρα του έχει αγωνιστεί και στα άκρα. Πρόκειται για ποδοσφαιρικό «προϊόν» της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει περάσει μεταξύ άλλων από Μάντσεστερ Σίτι, Τζιρόνα και Βαλένθια, η οποία το 2019 είχε δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Αλαβές.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη La Liga 2 με τη Λεονέσα και σε 29 εμφανίσεις είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ισπανού ποδοσφαιριστή Rubén Sobrino.

Ο Rubén Sobrino γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1992 στο Νταϊμιέλ της Ισπανίας και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός, ενώ μπορεί να καλύψει και τις πλάγιες θέσεις της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια. Στην καριέρα του έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Πονφεραντίνα και Τζιρόνα, στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και της Ντεπορτίβο Αλαβές.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στη Βαλένθια, με την οποία κατέκτησε το Copa del Rey την αγωνιστική περίοδο 2018/19, ενώ αγωνίστηκε και στο UEFA Europa League, καταγράφοντας ένα γκολ και μία ασίστ απέναντι στη Σέλτικ.

Ακολούθησε η Κάντιθ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την Κουλτουράλ Λεονέσα στη Segunda División.

Rubén, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία, πολλές επιτυχίες και πολλά γκολ με την "κυανέρυθρη" φανέλα!».