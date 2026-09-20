Στο 40ο λεπτό του ντέρμπι της Athens Kallithea με τον Πανσερραϊκό οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ των δυο ομάδων και ακολούθησε γενικευμένη «σύρραξη».

Η Athens Kallithea ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τον Πανσερραϊκό στο «Ελ Πάσο», καθώς, με κορυφαίο τον δις σκόρερ Μιχάλη Μανιά, πανηγύρισε ένα τρίποντο τεράστιας σημασίας.

Το παιχνίδι της Καλλιθέας ήταν ένα ντέρμπι με τα... όλα του, καθώς, εκτός από γκολ και θρίλερ μέχρι τέλους, είχε και ένταση, η οποία «ξέφυγε» σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 40ό λεπτό, έπειτα από μια αψιμαχία μεταξύ του τεχνικού των γηπεδούχων, Βαγγέλη Μόρα, και του αρχηγού των φιλοξενούμενων, Άλεξ Τεϊσέιρα, ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη, με τους παίκτες και τους πάγκους των δύο ομάδων να γίνονται ένα... κουβάρι. Για περίπου πέντε λεπτά επικράτησε «χάος».

Όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ, η ένταση ξεκίνησε όταν ο Βραζιλιάνος απάντησε σε έντονο ύφος στον Έλληνα κόουτς, ο οποίος τα είχε βάλει με τον Διαμαντή Χουχούμη. Ο τελευταίος σταμάτησε το παιχνίδι, από τη στιγμή που ο Τσίνο Μορέιρα ήταν στο έδαφος, όμως από τον πάγκο της Athens Kallithea έκριναν πως ο Ουρουγουανός έκανε «θέατρο».