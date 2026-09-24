Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Αλέκο Βοσνιάδη στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Πανσερραϊκός το απόγευμα της Τετάρτης (23/09) ανακοίνωσε την λύση της συνεργασία της με τον «μετρ των ανόδων», Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος πλήρωσε το κακό ξεκίνημα του συλλόγου στη Superleague 2, αλλά και την βαριά ήττα με 8-1 από την ΑΕΚ.

Την θέση του πήρε ο Κώστας Γεωργιάδης που ξεκίνησε τη χρονιά με τον Πανθρακικό, αλλά διέκοψε πρόωρα την θητεία του με την ομάδα της Θράκης για να αναλάβει τα ηνία των «λιονταριών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Κώστας Γεωργιάδης είναι γεννημένος στις 17/01/1980, με καταγωγή από την Βαμβακιά Σερρών. Ειναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO και απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ.

Έχει εργαστεί σε Αγροτικό Αστέρα, Απόλλωνα Πόντου, Π.Ο. Τρίγλιας, Βέροια, Ηρακλή, Πανιώνιο(με τον οποίον κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής), Καμπανιακό, ΝΠΣ Βόλο, Νίκη Βόλου και Πανθρακικό, ενώ έχει αναδειχθεί δύο φορές ως κορυφαίος προπονητής στην Super League 2.

Στο τεχνικό τιμ του Πανσερραϊκού προστίθενται και οι συνεργάτες του, Πάρης Λεωνιδάκης και Γιώργος Σβύνος.

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια των λιονταριών και καλή επιτυχία».