Η Athens Kallithea πήρε σπουδαία νίκη στο ντέρμπι των εκ των διεκδικητών της ανόδου, καθώς υπέταξε τον Πανσερραϊκό στο «Ελ Πάσο» με 2-1.

Η Athens Kallithea έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Μαρκό, καθώς πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε τρία ντέρμπι, σε ισάριθμες αγωνιστικές, καθώς επικράττησε του Πανσερραϊκού στο «Ελ Πάσο» με 2-1. Πρωταγωνιστής ο Μιχάλης Μανιάς, ο οποίος σκόραρε και τα δυο γκολ της ομάδας του, η οποία έφτασε τους 6 βαθμούς κι άφησε τα Λιοντάρια στους 3 πόντους.

Η ομάδα της Καλλιθέας προηγήθηκε στο 21ο λεπτό, χάρη σε κομπίνα σε στατική φάση. Ο Προβυδάκης εκτέλεσε κόρνερ προς το ύψος του πέναλτι, ο Μανιάς βγήκε από τα μαρκαρίσματα και με άψογο πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ.

Στο 36ο λεπτό ο διαιτητής Κουκούλας «είδε» πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χουχούμη στον Πασά, κατά την εκτέλεση κόρνερ και ο παίκτης που κέρδισε την παράβαση ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα για το 1-1.

Στο 58ο λεπτό ο Λόπες σέντραρε, οι Σερραίοι δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα, η οποία έφτασε στον Μανιά κι ο αρχηγός των γηπεδούχων με συρτό τελείωμα από δύσκολη διαγώνια θέση διαμόρφωσε το 2-1, το οποίο διαχειρίστηκαν άψογα οι παίκτες του Μόρα μέχρι το φινάλε.

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Σταματούλας, Χουχούμης, Ματίγιεβιτς, Προβυδάκης (82′ Πανάγου), Αναστασίου, Τζανδάρης (60′ Κοντονίκος), Μπαουτίστα (73′ Βιγιαφάνες), Λόπεζ, Φαϊτάκης (60′ Τσιριγώτης), Μανιάς (60′ Γαρουφαλιάς).

Πανσερραϊκός (Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ (65′ Κωτσόπουλος), Οικονόμου, Μορέιρα, Αδάμ (59′ Τάχατος), Τσέλιος (75′ Ρουμιάντσεβ), Ζορζίνιο (59′ Μωϋσίδης), Τεϊσέιρα, Πασάς.