Φοβερή και τρομερή Ελλάς Σύρου με τους «κυανόλευκους» να περνάνε από την Ζάκυνθο επικρατώντας με 4-1 και σε συνδυασμό με το 0-0 του Πανιωνίου με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα ανέβηκαν κορυφή με τους ίδιους βαθμούς με τους «κυανέρυθρους».

Την δεύτερη νίκη της στις τρεις πρώτες αγωνιστικές πέτυχε η εξαιρετική Ελλάς Σύρου. Οι «κυανόλευκοι» πέρασαν από την Ζάκυνθο επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 4-1 και έφτασαν έτσι τους 7 βαθμούς όσους και ο Πανιώνιος, ανεβαίνοντας για την ώρα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την 3η αγωνιστική να συνεχίζεται Κυριακή και Δευτέρα.

Στα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, ωστόσο στο δεύτερο είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό ματς. Αρχικά λοι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Διαμαντή στο 56' και στο 68' με τον Φαϊζάλ έκαναν το 0-2. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν με τον Κάσσος να μειώνει στο 70' και στο επόμενο λεπτό είχαν δοκάτι με τον Καρίμ. Οι Συριανοί κατάφεραν να κρατήσουν πίσω και με τον Νίνο στο 84' και στις καθυστερήσεις να πάρουν τη νίκη επικρατώντας με 4-1.

ΣΚΟΡΕΡ: 70′ Κάσσος – 56′ Διαμαντής, 68′ Φαϊζάλ, 84′ 90+3' Νίνο

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Αμανατίδης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος (63′ Κάσσος), Πεταυράκης, Ζοά Μάριο (63′ Καρίμ), Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός, Νέιρα, Κουάντρα (90+1′ Χατζηδημητρίου), Στίκας (37′ λ.τ Τσίτσκας).

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Κρέτσι (89′ Παπασάββας), Μπάμπης, Τακεσιάν (74′ Πρεβεζιάνος), Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ (74′ Νίνο), Μπουλλάρι (89′ Γεμιστός), Ζαφείρης (64′ Κουτσουδάκης).

Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 0-0

Την ίδια ώρα που ο Ελλάς Σύρου περνούσε θριαμβευτικά από την Ζάκυνθο, ο Πανιώνιος είχε την πρώτη του βαθμολογική απώλεια. Οι «κυανέρυθροι» παίζοντας από το 36' με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη του Ντίας, έμειναν στο 0-0 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα και έφτασαν και αυτοί στους 7 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έχασαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, δεν το κατάφεραν και έτσι είχαν όπως αναφέραμε και την πρώτη τους απώλεια.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν (84′ Ευαγγέλου), Σέντρικ, Γκόλιας, Καραμπάς (72′ Μανουσάκης), Βιτλής (72′ Βουκαΐλοβιτς), Μεντιέτα, Εντιαγέ (84′ Τσουμάνης), Σάντος (62′ Φοφανά).

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο (71′ Χριστόπουλος), Μπαϊνοβιτς (60′ Στούπης), Ντίας, Χατζηστραβός (71′ Πέττας), Παυλόπουλος (76′ Μπαϊραμίδης), Μάναλης, Ταβάρες (60′ Μόρσεϊ).

Super League 2 - 3η αγωνιστική

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 0-0

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου 1-4

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός 14:45 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 17:00

Aστέρας Β' AKTOR – Απόλλων Καλαμαριάς 17:00

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

ΠΑΣ Πύργος – ΑΕΛ Novibet 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Πανθρακικός – Νίκη Βόλου 17:00

ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 17:00

