Σπουδαία νίκη με 2-1 πήρε η Μαρκό κόντρα στην Athens Kallithea.

Η Μαρκό δείχνει τα δόντια της στη φετινή Super League 2.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου μετά τη νίκη στην πρεμιέρα με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, λύγισε εντός έδρας 2-1 με ανατροπή και την Athens Kallithea, μία ακόμα διεκδικήτρια της ανόδου.

Ο Μανιάς στο 10' άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με θαυμάσια κεφαλιά.

Η Μαρκό προσπάθησε να απαντήσει και τα κατάφερε στο 26' με επίσης μία εξαιρετική κεφαλιά του Μιούλερ.

Στο 70' ο Μεντόσα με φάουλ έκανε το 2-1. Στο 81' ο Σεμπά είχε σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Ντέντλερ (46′ Μπουσάι), Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ (76′ Οικονομίδης), Μεντόσα (83′ Νεκούλ), Σεμπά, Ελ Αραμπί (76′ Γιόχανσον).

Athens Kallithea (Μόρας): Αγγελόπουλος, Ματίγιεβιτς (76′ Βάρκας), Σταματούλας, Χουχούμης, Προβυδάκης, Μπαουτίστα (55′ λ.τ Βιγιαφάνες), Τζανδάρης, Αναστασίου, Λόπες (65′ Ρόμο), Κοντονίκος (46′ Φαϊτάκης), Μανιάς (65′ Φιόγκμπε).

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 6

2. Πανιώνιος 3

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3. Athens Kallithea 3

4. Πανθρακικός 1

5. Απόλλων Καλαμαριάς 1

6. ΑΕΛ 1

7. Αναγέννηση Καρδίτσας 1

8. Ζάκυνθος 1

9. Νέστος Χρυσούπολης 1

10. Ολυμπιακός Β' 1

11. ΠΑΟΚ 1

12. Ελλάς Σύρου

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13. ΠΑΣ Πύργος 1

14. Πανσερραϊκός 0

15. Νίκη Βόλου 0

16. Αστέρας Aktor Β' 0

Το πρόγραμμα - 2η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Μαρκό-Athens Kallithea 2-1

17:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος

Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR

17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος

17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'