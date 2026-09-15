Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, η Αthens Kallithea απέκτησε τον νεαρό αμυντικό Χρήστο Κοσίδη, ο οποίος ήταν ελεύθερος από την ΑΕΚ.

Μια έξτρα κίνηση για την ενίσχυση της στα στόπερ ολοκλήρωσε η Athens Kallithea. Όπως είχαμε αναφέρει στο Gazzetta ,το κλαμπ της Αττικής ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού αμυντικού Χρήστου Κοσίδη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ.

Παράλληλα, όπως διαβάσατε στο Gazzetta ο σύλλογος της Καλλιθέας ανακοίνωσε την παραχώρηση του Χουάν Καντίγιο στη Φορταλέζα της Βραζιλίας.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea για τον Κοσίδη

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Χρήστου Κοσίδη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ.

Ο Κοσίδης είναι πρώην διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας, προέρχεται από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, αγωνιζόμενος σε δύο αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο Κοσίδης έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα με τις ομάδες Κ17 και Κ19.

Καλωσήρθες, Χρήστο».

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea για τον Καντίγιο

«Η Athens Kallithea FC και ο επιθετικός Juan Cantillo συμφώνησαν στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους, ενόψει της επικείμενης μεταγραφής του στη βραζιλιάνικη Fortaleza.

Η λύση του συμβολαίου, η οποία πλέον έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου στη Βραζιλία, ενώ η ανακοίνωση της απόκτησης του Cantillo από τη Fortaleza αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Η AKFC θα διατηρήσει ποσοστό επί των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του.

Ο Cantillo, 23 ετών, εντάχθηκε στην AKFC από την Deportivo Cali τον Αύγουστο 2025 και κατέγραψε 19 συμμετοχές και επτά γκολ στη Super League 2 τη σεζόν 2025/26.

Η Fortaleza αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στη Série B της Βραζιλίας, έπειτα από επτά διαδοχικές σεζόν στη Série A.

Καλή τύχη, Juan».