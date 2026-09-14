Ο Πανιώνιος λύγισε εντός έδρας και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς 1926 με 1-0.

Ο Πανιώνιος έχει ξεκάθαρο στόχο. Την επιστροφή στη Super League.

Η ιστορική ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά τη νίκη επί του Αστέρα στην πρεμιέρα με 2-0, λύγισε στο σπίτι της και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0. Τη νίκη του Πανιωνίου υπέγραψε ο Μιγκέλ Ταβάρες.

Ο Πορτογάλος επιθετικός μόλις στο 2' απέφυγε στην κυριολεξία τη μισή ομάδα της Καλαμαριάς και με δεξί πλασέ σημείωσε το 1-0, μέχρι το φινάλε. Ο Πανιώνιος έχασε κι άλλες ευκαιρίες κυρίως με τον Μάναλη για ένα ακόμα γκολ, αλλά και οι φιλοξενούμενοι είχαν τις δικές τους φάσεις για να ισοφαρίσουν με τους Προύντζο, Κυριακίδη.

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Τσαντήλας (32′ λ.τ Μπαϊραμίδης), Μπαΐνοβιτς (87′ Στούπης), Ντίας, Πέττας (60΄Χατζηστραβός), Μούργος (32′ Χριστόπουλος), Μάναλης, Ταβάρες (60′ Μόρσεϊ).

Απόλλων Καλαμαριάς (Τάτσης): Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Ντιαλόσι, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Άτσκα (87′ Κουλούρης), Καραμπέρης (50 Βοριαζίδης), Προύντζος (82′ Κεδίκογλου), Αθανασίου, Ντιόπ (59 Κυριακίδης), Λέο (82′ Καπρόφ).

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Μαρκό-Athens Kallithea 2-1

ΑΕΛ-Ζάκυνθος 1-0

Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β' 1-2

Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR 1-0

Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος 1-0

Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'

Η βαθμολογία

1. Πανιώνιος 6

2. Μαρκό 6

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3. Ελλάς Σύρου 4

4. ΑΕΛ 4

5. Νέστος Χρυσούπολης 4

6. Ολυμπιακός Β' 4

7. Athens Kallithea 3

8. Πανσερραϊκός 3

9. Πανθρακικός 1

10. ΠΑΟΚ Β' 1

11. Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1

13. Πύργος 1

14. Αναγέννηση Καρδίτσας 1

15. Νίκη Βόλου 0

16. Asteras Aktor 0

*Πανθρακικός και ΠΑΟΚ έχουν ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος

Asteras Aktor - Απόλλων Καλαμαριάς 1926

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό

Πύργος - ΑΕΛ

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης

