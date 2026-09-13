Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν, καθώς επικράτησε εντός έδρας του Αστέρα Β' ΑΚΤΟR με 1-0, χάρη σε γκολ του Άλεξ Τεϊσέιρα.

Την πρώτη του νίκη μετά την ήττα από τη Μαρκό πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε, εντός έδρας, του ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Αστέρα Β’ AKTOR με 1-0, χάρη σε γκολ του Άλεξ Τεϊσέιρα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Οι Αρκάδες μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 11’, όταν ο Κόλα πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε. Η ομάδα του Γιάννη Κοντοέ συνέχισε να πιέζει και απείλησε εκ νέου στο 17', με τον Κολιμάτση.

Τα Λιοντάρια ανέβασαν «στροφές» στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους. Στο 44’ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι, από προσπάθεια του Τριανταφυλλόπουλου να απομακρύνει την μπάλα, ενώ στις καθυστερήσεις κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα. Ο Τεϊσέιρα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη για το 1-0.

Στο 61' ο Τεϊσέιρα «έψαξε» δεύτερο γκολ, με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Νικοπολίδης αντέδρασε σωστά και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 74’ ο Φρίμπονγκ πάτησε στην περιοχή, απέφυγε δύο αντιπάλους και βρέθηκε στο έδαφος, ζητώντας πέναλτι, όμως ο διαιτητής δεν είδε παράβαση.

Οι Αρκάδες πίεσαν όμως οι Σερραίοι κράτησαν τηο αποτέλεσμα και το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

Πανσερραϊκός (Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος (64′ Βερνάρδος), Αρμογκόμ (46′ Στάικος), Μορέιρα, Οικονόμου, Τσέλιος, Τεϊσέιρα (81′ Ζορζίνιο), Μωυσίδης (46′ Αδάμ), Πασάς (64′ Κωτσόπουλος).

Αστέρας Β' ΑΚΤΟR (Κοντοές): Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγηρος (73′ Ζόγκου), Κύρκος (73′ Ντερβίση), Κολιμάτσης, Κόλα (60′ Χάγκαν), Γραμμένος (60′ Σιμόνι).