Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου χάρη στο παρθενικό γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί νίκησε με 1-0 στην Καισαριανή τον Πανσερραϊκό του Αλέκου Βοσνιάδη, που θεωρείται ως εκ των φαβορί για την άνοδο.

Η Μαρκό μπήκε στη Super League 2 της νέας σεζόν με νίκη που στέλνει μήνυμα στον ανταγωνισμό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου νίκησε με 1-0 τον Πανσερραϊκό το... μετρ των ανόδων, Αλέκου Βονσιάδη, στο γήπεδο της Καισαριανή, κι έδειξε από την πρεμιέρα πως θα είναι ανταγωνιστική στην κούρσα της ανόδου. Άνοιξε λογαριασμό και έκρινε το τρίποντο ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Οι Σερραίοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 9ο λεπτό, όταν ο Έξαρχος νίκησε σε τετ α τετ τον Βερνάρδο. Από την πλευρά τους οι τυπικά γηπεδούχοι απείλησαν στο 34' και στο 38', με τους Σεμπά και Κυριακίδη, αντίστοιχα.

Στο 46' ο Σεμπά έκανε ντρίμπλα και ανατράπηκε από τον Παντελάκη εντός περιοχής, κερδίζοντας το πέναλτι. Ο άλλοτε killer του Ολυμπιακού ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και νίκησε τον Τιναλίνι για το 1-0.

Η Μαρκό θα μπορούσε να διπλασιάσει το προβάδισμα της στις ευκαιρίες με Ελ Αραμπί και Ντέτλερ, όμως το 1-0 ήταν αρκετό για το τρίποντο.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μίλερ (86' Μιλόγεβιτς), Μεντόσα (59' Ντέτλερ), Σεμπά (94' Στάμου), Ελ Αραμπί (85' Αλεξόπουλος)

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Αδάμ (70' Αρμουγκόμ), Παντελάκης, Ηλιάδης, Μορέιρα, Οικονόμου (59' Ρουμιάντσεφ), Στάικος (91' Καρασαλίδης), Βερνάρδος (70' Μωυσίδης), Τσέλιος (91' Μασκανάκης), Τεσέιρα, Πασάς

Super League 2 - 1η αγωνιστική

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 2-0

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mάρκο – Πανσερραϊκός 1-0

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 17:00

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς , ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 17:30

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου