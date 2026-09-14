Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέλιου Κίτσιου, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια για να ενισχύσει την ομάδα από την Βόρεια Ελλάδα.

Ο Πανσερραϊκός ολοκληρώνει σιγά σιγά την υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού και προχώρησε σε ακόμα μία προσθήκη, κάνοντας δικό του τον Στέλιο Κίτσιο.

Ο 32χρόνος αμυντικός, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από επτά χρόνια στην Τουρκία και μετακόμισε στον σύλλογο της Κεντρικής Μακεδονίας, με μοναδικό στόχο την άμεση επάνοδο στην Stoiximan Superleague.

Ο άλλοτε διεθνής οπισθοφύλακας ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και το 2012 «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα στην οποία παρέμεινε μέχρι και το πρώτο μισό της σεζόν 2018-2019.

Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα στην Τουρκία με τις φανέλες των Ανκαραγκούτσου, Γκαζιαντέπ και Πεντικσπόρ και τώρα αποφάσισε να επαναπατριστεί για λογαριασμό του Πανσερραϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέλιο Κίτσιου. Ο έμπειρος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Κίτσιου είναι γεννημένος στις 28/02/1993 στην Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και από το 2018 έως πριν λίγο καιρό αγωνιζόταν με επιτυχία στην Τουρκία, φορώντας τις φανέλες των Ανκαραγκούτσου, Γκαζιάντεπσπορ και Πεντίκσπορ, που ήταν και η τελευταία του ομάδα. Σε αυτό το διάστημα κατέγραψε 222 συμμετοχές, 9 γκολ και 27 ασίστ έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες του.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και έμεινε εκεί μέχρι την αναχώρηση του για την Τουρκία καταγράφοντας 146 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 5 γκολ και 10 ασίστ, ενώ το 2017 είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Σεντ Τρούιτεν στο Βέλγιο έχοντας 35 συμμετοχές.

Έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες, ενώ φόρεσε τη φανέλα και της Εθνικής Ανδρών.

Στέλιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».