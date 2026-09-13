Μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε και την πρώτη του νίκη στην φετινή Super League 2 επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΣ Πύργος.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα ,μπορούσε άνετα το σκορ να είναι μεγαλύτερο, ο Νέστος Χρυσούπολης μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα της φετινής Super League 2, πήρε και την πρώτη του νίκη επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΣ Πύργος. Μια νίκη που τον έφερε στους 4 βαθμούς, όσους έχουν Ολυμπιακός Β' και ΑΕΛ. Οι Πυργιώτες από την πλευρά τους έμειναν στον 1 βαθμό.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν με φάουλ του Σαπουντζή στο 29' σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν προσπαθώντας να ισοφαρίσουν, αλλά το φάουλ του Μαυριά στο 55' σταμάτησε στο δοκάρι του Αστρά με το 1-0 να μένει ως το τέλος.

Σκόρερ: 29′ Σαπουντζής

Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Μιγιενγκά (24′ Τριμμάτης), Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαΐδης, Κασέμι (76′ Τουτόντα), Τότσκα (56′ Τοπαλίδης), Σαπουντζής (56′ Σάπλιτς), Στοϊλκοβιτς (76′ Μαϊδανός).

ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Σεντεράι (66′ Γρίβας), Δημητρίου (61′ Λεμονής), Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ, Φερεκίδης (66′ Χάντι), Μούσια (82′ Σαρδέλης), Μαυριάς, Λαζαρής (66′ Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος.