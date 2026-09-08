Super League 2: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής και τα τηλεοπτικά ματς
Με το εξ αναβόλης παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' να απομένει για την πρεμιέρα της Super League 2 η Λίγκα έκανε γνωστό το πρόγραμμα της Super League 2. Από τις οκτώ αναμετρήσεις ξεχωρίζει το ντέρμπι των διεκδικητών της ανόδου Μαρκό - Athens Kallithea, το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Τηλεοπτικές θα είναι και οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β’ και Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Β' AKTOR και η ΑΕΛ τη Ζάκυνθο.
Super League 2 - 2η αγωνιστική
Σάββατο 12 Αυγούστου
- 16.00: Μαρκό-Athens Kallithea ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος
Kυριακή 13 Αυγούστου
- 16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR
- 17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
- 17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 14 Αυγούστου
- 16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'
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