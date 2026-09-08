Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League 2 και τα τρία ματς που θα μεταδώσει η ΕΡΤ. Ξεχωρίζει το ντέρμπι των διεκδικητών της ανόδου Μαρκό - Athens Kallithea.

Με το εξ αναβόλης παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' να απομένει για την πρεμιέρα της Super League 2 η Λίγκα έκανε γνωστό το πρόγραμμα της Super League 2. Από τις οκτώ αναμετρήσεις ξεχωρίζει το ντέρμπι των διεκδικητών της ανόδου Μαρκό - Athens Kallithea, το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τηλεοπτικές θα είναι και οι αναμετρήσεις Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β’ και Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Β' AKTOR και η ΑΕΛ τη Ζάκυνθο.

Super League 2 - 2η αγωνιστική

Σάββατο 12 Αυγούστου

16.00: Μαρκό-Athens Kallithea ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος

Kυριακή 13 Αυγούστου

16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR

17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος

17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Αυγούστου