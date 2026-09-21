Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Δευτέρα (21/09) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με εκείνο του σαββατοκύριακου, με την δράση να περιορίζεται κατά κύριο λόγο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.

Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor, με όλο το ρεπορτάζ των ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αργότερα στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos Live by Elabet, με όλο το παρασκήνιο από τους αγώνες της 5ης αγωνιστικής και στις 16:15 έρχεται το Q&A για τον Παναθηναϊκό με τους Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Κούβαρη να απαντάνε σε όλες τις ερωτήσεις των φίλων των «Πρασίνων».

Η δράση ξεκινάει στις 16:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Πύργο να υποδέχεται στην Ηλεία την ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική της Superleague 2. Αργότερα στις 18:15 (ΕΡΤ2 Σπορ) ο Δούκας θα φιλοξενήσει τον Άρη Νίκαιας για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier League, ενώ στις 20:00 (ΕΡΤ2 Σπορ), ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Αναγέννηση Άρτας στο πλάισιο του Σούπερ Καπ Γυναικών στο Χάντμπολ.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας