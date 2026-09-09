Στην κορυφή Πανιώνιος, Athens Kallithea και Μαρκό. Η βαθμολογία και τα ματς της 2ης αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ Β' και ο Ολυμπιακός Β' ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής της Super League 2.

Οι μοναδικές ομάδες, λοιπόν, που ξεκίνησαν με νίκη στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην κορυφή είναι οι Πανιώνιος, Μαρκό, Athens Kallithea.

Η βαθμολογία

1. Πανιώνιος 3

2. Athens Kallithea 3

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3. Μαρκό 3

4. Πανθρακικός 1

5. Απόλλων Καλαμαριάς 1

6. ΑΕΛ 1

7. Αναγέννηση Καρδίτσας 1

8. Ζάκυνθος 1

9. Νέστος Χρυσούπολης 1

10. Ολυμπιακός Β' 1

11. ΠΑΟΚ 1

12. Ελλάς Σύρου

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13. ΠΑΣ Πύργος 1

14. Πανσερραϊκός 0

15. Νίκη Βόλου 0

16. Αστέρας Aktor Β' 0

Το πρόγραμμα - 2η αγωνιστική

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

16.00: Μαρκό-Athens Kallithea ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος

Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR

17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος

17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'