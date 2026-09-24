ΑΕΛ: Ανοίγουν τα χαρτιά τους Στυλιανός, Κυργιάκος και Μπελεβώνης

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός, μαζί με τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη θα δώσουν συνέντευξη Τύπου όπου και θα αναφερθούν στις πρώτες τους ημέρες στους «βυσσινί».

Μπορεί να πέρασε από τα σαράντα κύματα και να βρέθηκε κοντά στο να χαλάσει, ωστόσο έστω και αργά η ΑΕΛ άλλαξε χέρια και από τις 9 Ιουλίου οι μετοχές ανήκουν στον Ζήση Στυλιανό. Ο νέος ιδιοκτήτης μαζί με τους Σωτήρη Κυργιάκο και Μάκη Μπελεβώνη που εκτελούν χρέη Γενικού και Τεχνικού Διευθυντή αντίστοιχα, ξεκίνησαν το δύσκολο έργο της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής ομάδας.

Οι «βυσσινί» στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μετράνε δύο νίκες και μία ισοπαλία και είναι στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στα όσα έγιναν το καλοκαίρι, αλλά και στους πρώτους μήνες του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα αναφερθούν οι τρεις άνδρες σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Καλούμε όλους τους διαπιστευμένους εκπροσώπους των ΜΜΕ να παραστούν στην συνέντευξη τύπου εφ όλης της ύλης που θα παραθέσει η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet το Σάββατο 26/9/26 και ώρα 11:00π.μ. στο ξενοδοχείο Διόνυσος (Λ. Κατσώνη 24 Λάρισα).

Θα τοποθετηθούν για ευρεία ατζέντα θεμάτων και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet Ζήσης Στυλιανός και οι συνεργάτες του Σωτήρης Κυργιάκος (Γενικός Δ/ντής) και Μάκης Μπελεβώνης (Τεχνικός Δ/ντής).

Διευκρινίζουμε ότι θα παρίστανται αποκλειστικά εκπρόσωποι των ΜΜΕ και φωτορεπόρτερ ενώ παρέχεται το δικαίωμα της ζωντανής μετάδοσης (live streaming) στα μέσα που το επιθυμούν για την άμεση ενημέρωση των φιλάθλων».