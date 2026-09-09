Ο ΠΑΟΚ Β' στο 98' ισοφάρισε τον Ολυμπιακό Β' με πέναλτι του Σιφναίου.

Στο 98' ο ΠΑΟΚ Β' έσωσε την παρτίδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Β'.

Στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Super League 2 στην Τούμπα οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στο 73' με σουτ του Ζουγλή και ήταν μία ανάσα από μία σπουδαία νίκη. Στο 95', όμως, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωσε των καθυστερήσεων, ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε και πήρε πέναλτι σε χέρι του Αβραμούλη.

Ο Σιφναίος που αποκτήθηκε από την Καβάλα, πήγε στην άσπρη βούλα και ευστόχησε για το 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ Β' (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ (70′ Στύλος), Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος (83′ Παπανικόπουλος), Τσοπούρογλου, Μπέρδος (83′ Παπαγεωργίου), Γκαλεάνο (89′ Ικομπόνγκ), Καραγκέα (70′ Τσιότας), Σιφναίος.

Ολυμπιακός Β' (Αλβάρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπακούλας (57′ Λιάτσος), Μπιλάλ (79′ Αγγελάκης), Γκοτζαμανίδης (79′ λ.τ Αβραμούλης), Τανούλης, Σιώζιος, Ζουγλής, Μαρτίνης, Πλις (72′ Κολοκοτρώνης), Λεγκίσι (72′ Σαντής), Τουφάκης.

Super League 2 - 1η αγωνιστική

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 2-0

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mάρκο – Πανσερραϊκός 1-0

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς 2-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β΄ 1-1