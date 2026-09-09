Ολυμπιακός: Πάντα υπάρχει χώρος για ένα καλό ταλέντο, απλά να φτιάξει τα «μείον» του

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το καλύτερο όπως φαίνεται ταλέντο στον Ολυμπιακό στην μετά Κωστούλα-Μουζακίτη εποχή.

Από την προετοιμασία κιόλας είχαμε διακρίνει ότι ο νεαρός Φίλης μπορεί να έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Κάτι που επιβεβαιώνεται από την παρουσία του στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια, για το Κύπελλο.

Τόσο στη Λάρισα την περασμένη εβδομάδα εναντίον της ΑΕΛ, όσο και χθες στο Καραϊσκάκη εναντίον του Βόλου, ο 19χρονος κεντρικός μέσος έβγαλε ωραία πράγματα στο παιχνίδι του. Και με την μπάλα στα πόδια, αλλά και στο ψηλό παιχνίδι, καθώς τον είδαμε να παίρνει την κεφαλιά στην εκτέλεση κόρνερ κι έτσι να ανοίγει το σκορ χθες.

Ο Φίλης ήταν αυτός που ξεκίνησε και το τρίτο γκολ, καθώς έκανε ακριβώς αυτό που τόσο επίμονα ζητάει ο Μεντιλίμπαρ από τους χαφ, να πιέζουν και να κλέβουν μπάλες. Έτσι, έπεσε πάνω στη φάση σαν καμικάζι, πήρε την μπάλα κι ύστερα ήταν εύκολο για τον Φορτούνη να βρει κάθετα τον Γκονζάλες κι εκείνος τον σκόρερ Πουέρτα. Αλλά και στη Λάρισα είχαμε δει τον υψηλόσωμο αριστεροπόδαρο μέσο να έχει πολύ ωραίες ενέργειες, με αποκορύφωμα ένα φάουλ που είχε κερδίσει στο ημικύκλιο της αντίπαλης περιοχής.

Γενικά είναι ένα ταλέντο που πρέπει να προσεχτεί, το καλύτερο ίσως της μετά Κωστούλα και Μουζακίτη εποχής. Μόνο που πρέπει να προσέξει κι ο ίδιος. Πολύ απλά γιατί έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα που αν δεν το φτιάξει δεν πρόκειται να κάνει τίποτα σε υψηλό επίπεδο. Κι είναι κρίμα, γιατί φαίνεται ότι ίσα ίσα μπορεί να προχωρήσει ψηλά. Καλός με την μπάλα, κορμί καλό, αριστερό πόδι, δυνατός.

Αναφέρομαι στο ανασταλτικό κομμάτι, όπου δεν είναι ότι δεν το προσπαθεί, όμως έχει πολύ σοβαρό θέμα στο μαρκάρισμα των αντίπαλων παικτών που έρχονται από πίσω. Διότι μία από τις δουλειές που πρέπει να κάνει ένας κεντρικός χαφ είναι να κοιτάζει να μην κάνουν ζημιές στην ομάδα του οι αντίπαλοι κεντρικοί χαφ, όταν γίνονται κρυφοί κυνηγοί. Ο Φίλης λοιπόν δεν το κάνει καλά αυτό. Σπάνια παίζει σωστά τον ρόλο του τρίτου στόπερ, που είναι υποχρεωμένος να γίνει κάποιες φορές μέσα στον αγώνα ο κεντρικός μέσος.

Στη Λάρισα έχασε εύκολα τον παίκτη του σε μία φάση στο α΄ ημίχρονο κι απλά δεν κόστισε. Χθες, με τον Βόλο, ήταν μέσα και στα δύο γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός. Δείτε τα στιγμιότυπα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Κακή αντίληψη της κατάστασης και κακό μαρκάρισμα και στις δύο στιγμές. Ακόμη και στο πρώτο γκολ, περισσότερο αυτός έπρεπε να πάει στον σκόρερ, παρά ο Τικνιζιάν.

Εάν το διορθώσει αυτό το μείον ο Φίλης και αρχίσει και παίζει και λίγο πιο γρήγορα, γιατί ενίοτε καθυστερεί με την μπάλα στα πόδια και υπό πίεση την χάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει τον χρόνο συμμετοχής που δικαιούται. Κι ας υπάρχουν κι άλλοι χαφ, πιο έμπειροι και σημαντικοί. Πάντα υπάρχει χώρος στον Ολυμπιακό για ένα καλό ταλέντο. Κι αυτό το παιδί δείχνει να είναι τέτοιο.

Παρεμπιπτόντως, ας καταγραφεί και ένας έπαινος για τον Γιώργο Σίμο, τον προπονητή που τον καθιέρωσε τον Φίλη από την πρώτη στιγμή στη βασική ενδεκάδα της Κ19 και του έδωσε και ντεμπούτο στην Β ομάδα.

Άσχετο: Στον Ολυμπιακό κάποιες φορές φαίνονται δεδομένα κάποια πράγματα, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι πάντα έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να προτρέχουμε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στη φάση του δεύτερου γκολ του Βόλου πραγματικά υπήρχε τραγική αμυντική συμπεριφορά όλης της ομάδας από πλευράς Ολυμπιακού. Κι από τον Τικνιζιάν κι από τους Ρέτσο, Κάρμο κι από τον Φρόϊλερ, όχι μόνο από τον Φίλη.

Όπως επίσης στο πρώτο γκολ ο Σμάϊλοβιτς δεν έκανε καλές άμυνες ούτε στο ξεκίνημα της φάσης στον αέρα, ούτε στη συνέχεια στην πλαγιοκόπηση. Με τον Σουηδό στόπερ να κάνει κακή άμυνα και στο α΄ ημίχρονο, σε μία φάση στην οποία οριακά απέφυγε το πέναλτι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍