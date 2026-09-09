Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού κεντρικού αμυντικού, Βασίλη Πρεκατέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Η Athens Kallithea λίγες ημέρες μετά την ιδανική πρεμιέρα με τη νίκη κόντρα στη Νίκη Βόλου ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον νεαρό στόπερ Βασίλη Πρεκατέ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Με τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό ο Βαγγέλης Μόρας έχει μια έξτρα λύση, στο πλάισιο του σχετικού κανόνα για αναγκαστική χρησιμοποίηση Έλληνα γεννημένο από το 2005 και μετά, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει ακόμα μια μεταγραφή σέντερ μπακ, ο οποίος φυσικά θα είναι πιο έμπειρος.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου αμυντικού Βασίλη Πρεκατέ, μετά την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Ο Πρεκατές αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κ19 του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το UEFA Youth League τη σεζόν 2023/24, ενώ πανηγύρισε επίσης τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Super League Κ19, από τη σεζόν 2022/23 έως και τη σεζόν 2024/25.

Ο Τρικαλινός αμυντικός απέκτησε την πρώτη του εμπειρία σε επαγγελματικό επίπεδο την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμενος ως δανεικός στα Γιάννινα, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα γκολ.

Καλωσήρθες, Βασίλη».