Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1: Πήρε το ντέρμπι των... διεκδικητών
Ιδανική πρεμιέρα στη Super League 2 της τρέχουσας σεζόν για την Athens Kallithea. Σε ένα επί της ουσιάς ντέρμπι μεταξύ διεκδικητών της ανόδου η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα επικράτησε της Νίκης Βόλου στο «Ελ Πάσο» με 2-1.
Το κλαμπ της Καλλιθέας προηγήθηκε στο 4ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανιά, από ανατροπή του Ματίγιεβιτς από τον Πολέτο. Στο 40ο λεπτό ο δανεικός από τον ΟΦΗ, Μάνος Φαϊτάκης, αστόχησε σε τετ α τετ, όμως τελικά το δεύτερο γκολ ήρθε στο 44'. Ο Προβυδάκης με εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, στην επαφορά ο Μανιάς σούταρε και από προσπάθεια του Βαφέας να απομακρύνει η μπάλα κόντραρε στον Γκαραβέλη και κατέληξε στα δίχτυα.
Οι Θεσσαλοί μείωσαν το σκορ στο 59ο λεπτό με σουτ του Πασαλίδη έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Στο 70' ο πρώην στόπερ της Athens Kallithea έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ και οι παίκτες του Μόρα διατήρησαν το υπέρ τους 2-1 μέχρι το φινάλε.
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Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος, Ματίγιεβιτς, Χουχούμης, Μπαουτίστα, Λόπεζ (72' Βιγιαφάνιες), Αναστασίου, Σταματούλλας, Προβυδάκης, Φαϊτάκης (64' Κοντονίκος), Τζανδάρης (72' Γαρουφαλιάς), Μανιάς (64' Ρόμο).
Νίκη Βόλου (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Πασαλίδης, Βαφέας, Μακρυγιάννης (84' Ρινγκ), Αρίας, Ομεονγκά (84' Ράιος), Έππας (64' Χάμοντ), Πολέτο (46' Φερνάντεθ), Τζίμας (77 Μάντζης), Παμλίδης, Λουκίνας.
Super League 2 - 1η αγωνιστική
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
- Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
- Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 2-0
- ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1
- Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
- Mάρκο – Πανσερραϊκός 1-0
- Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1
- Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς , ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 17:30
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
- ΠΑΟΚ Β’ – Ολυμπιακός Β΄ , ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
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