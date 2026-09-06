Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με νίκη, καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Β' AKTOR στη Νέα Σμύρνη. Μοιρασιά στα ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος - Ζάκυνθος.

Ο Πανιώνιος είναι η πρώτη ομάδα της Super League 2 που πανηγύρισε τρίποντο στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε του Αστέρα Β' AKTOR στη Νέα Σμύρνη, με 2-0, χάρη σε δυο γκολ του «killer» Γιώργου Μάναλη. Χωρίς νικητή το θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας (1-1), ενώ από ένα βαθμό πήραν ο Νέστος Χρυσούπολης και η Ζάκυνθος.

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 2-0

Με τρίποντο μπήκε στη σεζόν ο Πανιώνιος, ο οποίος αποτελεί εκ των φαβορί της φετινής Super League 2. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μάναλη ο Ιστορικός νίκησε τον Αστέρα Β' AKTOR με 2-0.

Οι Αρκάδες είχαν τις πρώτες δυο ευκαιρίες του ματς, προερχόμενες από εκτελέσεις κόρνερ, όμως τόσο ο Πομόνης (2') όσο κι ο Τριανταφυλλόπουλος (14') αστόχησαν με το κεφάλι. Tελικά οι Νεοσμυρνιώτες προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό. Μετά από γύρισμα του Γκαντέλιο στην περιοχή από τα αριστερά, ο Μάναλης με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 38' ο διαιτητής έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Τριανταφυλλόπουλου στον Μάναλη και ο ίδιος παίκτης το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Μπαΐνοβιτς, Ντίας (74′ Παυλόπουλος), Χατζηστραβός (62′ Στούπης), Μπαϊραμίδης (74′ Μούργος), Μάναλης (86′ Αλεξανδράκης), Ταβάρες (62′ Μόρσεϊ).

Αστέρας Β' AKTOR (Κοντοές): Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης (83′ Ρουμελιώτης), Μεταξάς, Καλόγηρος (70′ Κολιμάτσης), Κύρκος (59′ Γραμμένος), Αλεχάντρο, Φρίμπονγκ (70′ Άρμστρονγκ), Σιμόνι (59′ Κόλα).

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το θεσσαλικό ντέρμπι στην «AEL FC Arena», καθώς η ΑΕΛ και η Αναγέννηση Καρδίτσας έμειναν στο 1-1. Oι Καρδιτσιώτες προηγήθηκαν στο 50' με τον Εντιαγέ και στο 61' ο Καμπετσής ισοφάρισε σε 1-1. Oι Βυσσινί θα μπορούσαν να ανατρέψουν το σκορ, όμως η προσπάθεια του Ζτούπη στο 80ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (46′ Σάκιτς), Μπούσης, Καραγιαννίδης (71′ λ.τ Ρισβάνης), Τσελεπίδης, Τσιγγάρας, Αλμπάνης (72′ Ζτούμπης), Κ. Παπαγεωργίου (82′ Αντράντα), Νοικοκυράκης, Μακρής, Σίλβα (46′ Καμπετσής).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Βάλενς, Ουές (67′ Θ. Παπαγεωργίου), Σλιμόν, Ηλιάδης, Ομοϊγκούι (46′ Εντιαγέ), Γκόλιας (78′ Καραμπάς), Βιτλής (60′ Βουκαΐλοβιτς), Μεντιέτα, Ευαγγέλου (46′ Θωμάι), Αναστασόπουλος, Μπιώτης.

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρησης του Νέστου με τη Ζάκυνθο στη Χρυσούπλη, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ στο 32', όταν η προσπάθεια του Πέτρου Γιακουμάκη σταμάτησε στο δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 68ο λεπτό με το γκολ του Μπαστακού, όμως η ομάδα της Καβάλας ισοφάρισε στο 80ο λεπτό με τον Σαμπουντζή.

Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Γιακουμάκης (74′ Σέα), Τότσκα, Στοΐλκοβιτς (56′ Σαπουντζής), Θωμαΐδης (74′ Τουτόντα), Μπαλτάς, Τριμμάτης (56′ Τοπαλίδης), Μαϊδανός, Παντεκίδης και Καντάβε (56′ Κασέμι).

Ζάκυνθος (Αμανατίδης): Αντεμπάγιο, Στίκας, Κάσσος, Πεταυράκης (83′ Σινγκ), Γυφτομήτρος, Ροντρίγκες, Κάτσε (66′ Νάτσος), Παναγιωτούδης, Κουάντρα (81′ Χατζηδημητρίου), Νέιρα, Ζοάο Μάριο (66′ Μπαστακός).

Super League 2 - 1η αγωνιστική

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος – Aστέρας Β' AKTOR 2-0

ΑΕΛ – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος 1-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Mάρκο – Πανσερραϊκός, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 16:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Athens Kallithea - Νίκη Βόλου, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” 17:00

Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς , ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 17:30

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου