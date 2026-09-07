Μαρκό - Πανσερραϊκός: Άνοιξε «λογαριασμό» και το σκορ ο Ελ Αραμπί
Στο ντεμπούτο του στη Super League 2 ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί άνοιξε λογαριασμό με τη Μαρκό. Ο Μαροκινός επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στην Καισαριανή.
Στο 46' ο Σεμπά έκανε ντρίμπλα και ανατράπηκε από τον Παντελάκη εντός περιοχής, κερδίζοντας το πέναλτι. Ο άλλοτε killer του Ολυμπιακού ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και νίκησε τον Τιναλίνι για το 1-0.
Το εύστοχο πέναλτι του Ελ Αραμπί
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.