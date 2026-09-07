Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μαρκό άνοιξε το σκορ κόντρα στον Πανσερραϊκό, με εύστοχο πέναλτι.

Στο ντεμπούτο του στη Super League 2 ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί άνοιξε λογαριασμό με τη Μαρκό. Ο Μαροκινός επιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στην Καισαριανή.

Στο 46' ο Σεμπά έκανε ντρίμπλα και ανατράπηκε από τον Παντελάκη εντός περιοχής, κερδίζοντας το πέναλτι. Ο άλλοτε killer του Ολυμπιακού ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και νίκησε τον Τιναλίνι για το 1-0.

Το εύστοχο πέναλτι του Ελ Αραμπί