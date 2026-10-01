Η Μαρκό ολοκλήρωσε ακόμη μία μεταγραφή αποκτώντας τον 26χρονο επιθετικό Αλέξανδρο Βοΐλη, που έμεινε ελεύθερος από τον Πανιώνιο.

Στη Μαρκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Βοΐλης. Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στον Πανιώνιο από τον οποίο έμεινε ελεύθερος, πραγματοποιώντας συνολικά 24 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε πέντε γκολ και δύο ασίστ στα περισσότερα από 800 λεπτά που αγωνίστηκε.

Στο παρελθόν έχει φορέσει ακόμη τη φανέλα του Ολυμπιακού, Κάσα Πία, Ζένες Ες και Παναιτωλικός.

Η ανακοίνωση του Μαρκό

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον επιθετικό Αλέξανδρο Βοΐλη (γενν. 26/05/2000).

Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα αγωνίζεται ως σέντερ φορ, ενώ έχει την ευχέρεια να καλύπτει με την ίδια ευκολία και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης, προσθέτοντας ταχύτητα, ποιότητα και εκτελεστική δεινότητα στη γραμμή κρούσης του Σούλη Παπαδόπουλου.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού (Κ17, Κ20), διατελώντας και αρχηγός του Ολυμπιακού Β’ στη Super League 2. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέγραψε γεμάτες σεζόν με εξαιρετικό απολογισμό, σημειώνοντας 9 γκολ πριν μετακινηθεί στη Super League 1, ενώ μέτρησε και συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Στη διαδρομή του αγωνίστηκε στην Πορτογαλία με την Casa Pia, στο Λουξεμβούργο με τη Jeunesse Esch (29 συμμετοχές, 6 γκολ, 5 ασίστ), καθώς και στη Super League 1 με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου στη Super League 2, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν με 23 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος είναι διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας μας (Κ16, Κ17, Κ18 και Κ19).

Η απόκτηση του Αλέξανδρου Βοΐλη επιβεβαιώνει την πρόθεση της διοίκησης για τη συνεχή ισχυροποίηση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου και πρωταγωνιστικών παραστάσεων.

Αλέξανδρε, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΠΑΕ Μαρκό και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλά γκολ με τη φανέλα της ομάδας μας!