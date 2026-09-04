Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Έλληνα εξτρέμ, Θεοδόση Μαχαίρα.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Θεοδόση Μαχαίρα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 26χρονος δεξιοπόδαρος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 09/05/2000 στη Λέρο, έκανε τα πρώτα του βήματα στην ομάδα του Πανιωνίου και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ακαδημία της ΑΕΚ, όπου εξελίχθηκε μέχρι και την πρώτη ομάδα.

Με την ΑΕΚ κατέγραψε σημαντικές εμφανίσεις τόσο σε επίπεδο Super League 1, όσο και σε επίπεδο Super League 2, ενώ φόρεσε τη φανέλα των κιτρινόμαυρων και σε ευρωπαϊκούς αγώνες και στον θεσμό του Europa League.

Από την Ένωση αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού σε Ιωνικό, Βόλο ΝΠΣ και την Ολλανδική Φίτεσε, ενώ την περσινή σεζόν, φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετρώντας 20 συμμετοχές, 3 γκολ και 8 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει αγωνιστεί τόσο με την Κ18 όσο και με την Κ21, έχοντας συνολικά 8 συμμετοχές και 1 τέρμα.

Ο Θεοδόσης Μαχαίρας επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 53.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Θεοδόση υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».

Ο Θεοδόσης Μαχαίρας δήλωσε στο nikifc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της ομάδας της Νίκης Βόλου, την οποία έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές στο παρελθόν ως αντίπαλός, αλλά πλέον θα φορέσω την φανέλα της.

Σκοπός μου είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της ομάδας τη φετινή σεζόν, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση και ώθηση από τους φιλάθλους μας».