Με κεφαλιά του Ταμπόρδα από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία στο 59' ο προβληματικός Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την εξαιρετική Νίκη Βόλου που είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά τελική βρήκε τη λύση απέναντι στη Νίκη Βόλου και με σκορ 1-0 ξεκίνησε νικηφόρο τις υποχρεώσεις του στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η λύση αυτή τη φορά δεν ήρθε από τον... συνήθη ύποπτο Ντέσερς, αλλά από τους Ταμπόρδα και Λιβάι, οι οποίοι μπήκαν αλλαγή στο ματς στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και από σέντρα του δεύτερου και κεφαλιά του πρώτου ήρθε το γκολ που έκρινε τελικά το ματς.

Κάπως έτσι η πρώτη βραδιά του Αζεντίν Ουναΐ στο ΟΑΚΑ, μετά την επιστροφή του, συνοδεύτηκε από νίκη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να πάει ξανά με 4-4-2. Διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι δεξιά ο Πάλμερ-Μπράουν και αριστερά ο Φαν Ντρόνγκελεν. Στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Κάτρης και στο αριστερό ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείτο από τους Κάνγκουα και Κοντούρη. Στις θέσεις των εξτρέμ, δεξιά βρέθηκε ο Γιάγκουσιτς και αριστερά ο Πελίστρι ενώ στην κορυφή το δίδυμο άλλαξε εντελώς με τους Ντέσερς και Ραστόντερ να παίρνουν φανέλες βασικών.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά από την άλλη κατέβηκε με 4-2-3-1. Ο Γκαραβέλης κάτω από την εστία. Οι δύο στόπερ ήταν οι Πασαλίδης και Βαφέας. Στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Κιβρακίδης και στο αριστερό ο Μακρυγιάννης.

Οι Έππας και Ομεονγκά ήταν στο κέντρο έχοντας μπροστά τους τον Ράιο. Στο ένα άκρο της επίθεσης είναι ο Τζίμας και στο άλλο ο Αρίας ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Μάντζης.

Κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού στο 1ο, δεν είχε απαντήσεις στην άμυνα της Νίκης

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι και προτού καν φτιάξει κάποια κλασική ευκαιρία, σκόραρε χάρη στον... συνήθη ύποπτο Σίριλ Ντέσερς, αλλά το γκολ δεν μέτρησε μιας και βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Ο Πάλμερ-Μπράουν, που είχε φτάσει έξω από την περιοχή των Βολιωτών, έκανε τη σέντρα, ο Ντέσερς ένα γύρισμα προς τον Ραστόντερ, εκείνος προσπάθησε να γίνει κάτοχος της μπάλας, όμως, έπειτα από μία νέα κόντρα, εκείνη κατέληξε στον Ντέσερς, που πλάσαρε ανενόχλητος, σκόραρε, αλλά είδε το τέρμα του να μην μετράει.

Οι «πράσινοι» δεν έπιασαν υψηλή απόδοση σε κανέναν σημείο το πρώτου μέρους. Είχαν συνεχώς τη Νίκη κλεισμένη μέσα στην περιοχή της, αλλά δυσκολεύονταν να βρουν διαδρόμους κι έτσι πολλές φορές κατέφευγαν και σε σέντρες.

Ο Κάνγκουα ήταν ο πιο κινητικός παίκτης του «τριφυλλιού», με τον Κάτρη να βοηθάει αρκετά επιθετικά στο πρώτο μισάωρο και τον Γιάγκουσιτς να παλεύει, αλλά να μην του βγαίνει το ματς.

Αποτέλεσμα ήταν ο Παναθηναϊκός να φτιάξει κάποιες τελικές, αλλά καμία μεγάλη ευκαιρία, με εξαίρεση ίσως μία συνεργασία του Γιάγκουσιτς με τον Κάνγκουα στο 33', που ολοκληρώθηκε με κακό πλασέ του δεύτερου μέσα από την περιοχή.

Κάπως έτσι το 0-0 παρέμεινε στο πρώτο μέρος, με το «τριφύλλι» να αναζητεί περισσότερο δημιουργικότητα στο δεύτερο προκειμένου να βρει τη λύση στον... γόρδιο αυτό δεσμό που του έβαλαν οι Βολιώτες.

Ο Πένια το έσωσε, ο Ταμπόρδα το έβαλε

Η πρώτη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 51ο λεπτό και ήταν για τη Νίκη και μάλιστα διπλή. Οι Βολιώτες έκαναν ωραία επίθεση, που είχε ως τελικό αποδέκτη τον Τζίμα που σούταρε από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή, ο Πένια του είπε αρχικά «όχι» με ωραία επέμβαση και ο Μάντζης στην επαναφορά αστόχησε με την προβολή που έκανε, από δύσκολη θέση.

Εννιά λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός απάντησε με την πρώτη του τελική και μάλιστα με γκολ. Οι δύο αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους συνδυάστηκαν κι έδωσαν τη λύση. Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε γλυκιά σέντρα από τα όρια της περιοχής και ο δαιμόνιος Ταμπόρδα με ωραίο κεφαλιά σκόραρε για το 1-0.

Δοκάρι για τη Νίκη, ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό

Η Νίκη έδειξε πως δεν έχει καμία διάθεση να παρατήσει το παιχνίδι και στο 66' είχε δοκάρι σε σουτ του Έππας μέσα από την περιοχή δείχνοντας τα... δόντια της.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και απείλησε κατά σειρά με τους Φαν Ντρόνγκελεν, Λιβάι και Ντέσερς, χωρίς όμως να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε και οι «πράσινοι» πέτυχαν το σκοπό τους, χωρίς να συνδυάσουν όμως το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (56' Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (75' Μπινιάρης), Κάνγκουα (56' Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46' Ταμπόρδα), Ραστόντερ (46' Λιβάι), Ντέσερς.

Νίκη Βόλου (πρ. Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Κιβρακίδης, Αρίας (62' Παμλίδης), Έππας (85' Σαλαμούρας), Ράιος (62' Πανικίδης), Ομεονγκά, Τζίμας (76' Φερνάντεθ) και Μάντζης (62' Λουκίνας).