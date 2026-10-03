Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, Νίκη Βόλου και ΑΕΛ πέτυχαν από δύο γκολ και πήραν από έναν βαθμό σε μια δίκαιη όπως εξελίχθηκε τη αναμέτρηση, μοιρασιά.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η 5η αγωνιστική στην Super League 2. Στον Βόλο η Νίκη υποδέχθηκε την ΑΕΛ Novibet στο Θεσσαλικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από 2 γκολ και να παίρνουν από 1 βαθμό. Με τον βαθμό αυτό οι γηπεδούχοι έφτασαν στους 4 και έμειναν στην 9η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι στους 11 και παρέμειναν στην 2η.

Στα του αγώνα οι «βυσσινί» ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν μόλις στο 9' να ανοίξουν το σκορ με εξαιρετικό γκολ του Νοικοκυράκη σε μια κόντρα για σεμινάριο. Έξι λεπτά αργότερα όμως οι «κυανόλευκοι» ισοφάρισαν με φάουλ του Βαφέα και στο 23' με κεφαλιά του Παμλίδη πήραν το προβάδισμα με 2-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι η ΑΕΛ Noibet μπήκε πιο δυνατά και στο 49' κατάφερε με τον Αλμπάνη να ισοφαρίσει σε 2-2 με διπλή προσπάθεια. Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος, παρότι και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να σκοράρουν, δεν το κατάφεραν με το 2-2 να μένει ως το τέλος.

ΣΚΟΡΕΡ: 15′ Βαφέας φάουλ, 23′ Παμλίδης– 9′ Νοικοκυράκης σουτ, 49′ Αλμπάνης σουτ

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Ρινγκ, Αρίας (52′ λ.τ Τζίμας), Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος (78′ Λουκίνας), Έππας, Ομοενγκά (69′ Πλέγας), Λίγδας (78′ Πανικίδης), Παμλίδης (69′ Φερνάντεζ), Μάντζης.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Ρισβάνης (30′ λ.τ Μαζουλουξής), Γκρόζος, Γαργάλας, Παπαγεωργίου (71′ Σίλβα), Τσιγγάρας, Αλμπάνης (69′ Λέλεκας), Νοικοκυράκης, Καμπετσής (87′ Νίτσος), Μακρής (69′ Αντράντα).