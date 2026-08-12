Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Σε μια ακόμα προσθήκη για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής προχώρησε η ΑΕΛ, με τους Βυσσινί να εντάσσουν στο ρόστερ τους τον Μιχάλη Μπούση.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιζε για την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των ΑΕΚ, Εργοτέλη, Απόλλωνα Λάρισας, Αιγάλεω, Καμπανιακού και Πανιωνίου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Μπούση, ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος αμυντικός.

Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1999 στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα του επαγγελματικά στην Κ19 της ΑΕΚ και στην ΑΕΚ Β’ (2018-22) με δανεισμό δύο σεζόν στον Εργοτέλη και στον Απόλλωνα Λάρισας. Έπαιξε επίσης στις ομάδες Αιγάλεω, Καμπανιακό, Πανιώνιο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τον καλωσορίζουμε στη βυσσινί οικογένεια με ευχές για Yγεία και πολλές επιτυχίες!

Καλή αρχή Μιχάλη!»

