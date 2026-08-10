Σε φιλικό αγώνα στο τουρνουά του Βόλου, ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β'.

Ο Πανιώνιος έδειξε καλά στοιχεία, ήταν ανώτερος κι επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Β', στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά στον Βόλο, όπου συμμετέχουν ακόμα ο Volos Elabet και η Καλαμάτα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός για το ματς: «Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο Ολυμπιακός Κ23 αντιμετώπισε τον Πανιώνιο στον Βόλο, σε φιλικό τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα το οποίο διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την οικονομική ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου. Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν το δεύτερο φιλικό τους ματς ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους στο πρωτάθλημα της Super League 2 και ηττήθηκαν με 3-0.

Ο Ολυμπιακός Κ23 στο πρώτο ημίχρονο προσπάθησε να κυκλοφορήσει την μπάλα και να απειλήσει τον Πανιώνιο, διατηρώντας για αρκετά λεπτά καλό ρυθμό στον αγώνα. Όμως στο 32′ ο Χατζηστραβός έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανιώνιος διαμόρφωσε το τελικό σκορ, στο 57′ με σκόρερ τον Μάναλη έγινε το 2-0, ενώ το 3-0 διαμορφώθηκε στο 60′ από τον Παυλόπουλο.

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Σκαφίδας, Ζούλιας, Ασλανίδης, Βενάρδος, Τσαντήλας, Στούπης, Χατζηστραβός, Μπαϊραμίδης, Μορσάι, Παυλόπουλος, Μάναλης, ενώ αγωνίστηκαν και οι Κράνιξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Νίτσος, Χριστόπουλος, Πέττας, Μπαΐνοβιτς, Ντίαζ, Αλεξανδράκης, Θεοχάρης, Φοκάμ, Γεωργογιάννης, Μούργος, Πρίφτι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Άλβαρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μαρτίνης, Αβραμούλης, Τανούλης, Κουτσογούλας, Γκοτζαμανίδης, Τουφάκης, Ζουγλής, Κάπελλας, Λεγκίσι, Μπιλάλ, στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Γεωργακόπουλος, Λιάτσος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Σιώζιος, Πλης, Κολοκοτρώνης, Σαντής, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Ρέτσος».