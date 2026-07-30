Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του «ισπανοθρεμμένου» Βέλγου τερματοφύλακα, Άλεξ Κράνινξ

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφή, καθώς κατέληξε στον εκλεκτό του για τον «άσο». Ο λόγος για τον Άλεξ Κράνινκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ιστορικό και ανακοινώθηκε. Πρόκειται για 30χρονο «ισπανοθρεμμένο» Βέλγο τερματοφύλακα, ύψους 1,97μ., ο οποίος έμαθε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Álex Craninx.

Aγωνίζεται ως τερματοφύλακας, είναι γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1995 στη Μάλαγα της Ισπανίας, έχει ύψος 1,97 μ. και διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στις ομάδες Κ19, Ρεάλ Μαδρίτης C και Ρεάλ Μαδρίτης Castilla, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Sparta Rotterdam, Cartagena, Molde FK, Lillestrøm, RFC Seraing, CF Fuenlabrada και πιο πρόσφατα, της φινλανδικής IF Gnistan. Έχει επίσης αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου.

Álex, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανέρυθρη φανέλα».