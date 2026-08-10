Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης μέσα στην Ολλανδία!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού αύριο στην Ολλανδία.

Πόσες πιθανότητες έχει άραγε ο Ολυμπιακός να περάσει από τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας φέρει ισοπαλία εντός έδρας στον πρώτο αγώνα του με τη ΝΕΚ;

Αν βάλουμε κάτω τα ανάλογα αποτελέσματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, με την αλλαγή του φορμάτ της διοργάνωσης, τότε θα διαπιστώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού είναι γύρω στο 29%. Και δεύτερον ότι εάν έρθει πρόκριση, θα έρθει με εντελώς οριακό τρόπο!

Προσέξτε: Ισοπαλία σε πρώτο αγώνα σε προκριματικά καλοκαιρινά Τσάμπιονς Λιγκ, όπως τώρα στο Ολυμπιακός-ΝΕΚ 0-0, έχει προκύψει σε 24 παιχνίδια. Από αυτά, στα 17 πέρασαν οι φιλοξενούμενοι του πρώτου αγώνα, δηλαδή οι ομάδες που έδωσαν τις ρεβάνς στο γήπεδο τους. Από αυτές τις 17 περιπτώσεις, οι δύο πήγαν στα πέναλτι και οι τρεις στην παράταση.

Υπάρχουν και εφτά φορές στις οποίες οι γηπεδούχοι του πρώτου αγώνα, όπως στη δική μας περίπτωση ο Ολυμπιακός, μπόρεσαν και πήραν την πρόκριση στις εκτός έδρας ρεβάνς. Πώς τις πήραν, όμως, τις προκρίσεις;

Φέτος πέρασε η Κάουνο Ζαλγκίρις κερδίζοντας με πέναλτι στο 94΄ εκτός έδρας 3-2 την Ντρίτα.

Πέρυσι (καλοκαίρι 2025) πέρασε η Πάφος κερδίζοντας 1-0 την Μακάμπι Τελ Αβίβ, τυπικά εκτός έδρας, στην ουσία όμως σε ουδέτερο γήπεδο, στην Μπάτσα Τόπολα της Σερβίας. Και με τη Μακάμπι με 10 παίκτες από το 30ο λεπτό.

Πρόπερσι (καλοκαίρι 2024) πέρασαν κάμποσες ομάδες.

Η Ντινάμο Μινσκ κερδίζοντας 1-0 με πέναλτι στο 90΄ εκτός έδρας την Πιούνικ.

Η Στεάουα κερδίζοντας 1-0 με γκολ στο 90’ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην ουδέτερη Βουδαπέστη.

Η Σπάρτα Πράγας κερδίζοντας με τη σειρά της την Στεάουα 3-2 εκτός έδρας, κάνοντας εκπληκτικό α΄ ημίχρονο (3-0)!

Η Ντινάμο Κιέβου κερδίζοντας 2-0 με γκολ στο 82’ και στο 84΄ εκτός έδρας τη Ρέϊντζερς, που έπαιζε από το 51’ με 10 παίκτες.

Και η Μάλμε κερδίζοντας 4-3 στην παράταση τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα!

Να παρατηρήσουμε ότι οι τρεις τελευταίες προκρίσεις έγιναν στην ίδια φάση στην οποία είναι τώρα ο Ολυμπιακός. Στον γ΄ προκριματικό.

Κυρίως, όμως, πρέπει να προσέξουμε ότι από τις εφτά προκρίσεις, οι δύο έγιναν σε ουδέτερα γήπεδα (η μία με γκολ στο 90΄), οι δύο έγιναν με γκολ από το 90ο λεπτό και μετά, η μία στην παράταση και η μία με γκολ στο 82΄ και στο 84΄ και έχοντας προηγηθεί αποβολή παίκτη του τελικά ηττημένου. Μόνο μία πρόκριση έγινε με λιγότερο οριακό τρόπο, χάρη στο εκπληκτικό 3-0 στο α΄ ημίχρονο.

Χρειάζεται δηλαδή για να περάσεις να σου έρθουν βολικά πολλά πράγματα. Όχι μόνο να είσαι καλός, π.χ. μπαίνοντας σούπερ στο παιχνίδι, αλλά να επιμείνεις φοβερά ως το τελευταίο λεπτό, να είσαι και τυχερός, να έχεις καλή διαιτησία κλπ.

Άσχετο: Δεν ισχύουν αυτά που γράφονται στα ρεπορτάζ της Τουλούζ περί αξιώσεων 10 και 12 εκ. Ευρώ για την πώληση του Κάσερες. Η διαπραγμάτευση γίνεται σε σαφώς πιο χαμηλά ποσά. Λογικά, άλλωστε-ο παίκτης είναι 26 στα 27 και το συμβόλαιο του λήγει σε ένα χρόνο. Με τον ίδιο να έχει απορρίψει προσφορά της γαλλικής ομάδας για επέκταση του συμβολαίου του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πράγματι μπορείς να πεις γουρλή τον Ιταλό Μαριάνι, που θα σφυρίξει αύριο στο Νάιμεγκεν, καθώς μαζί του ο Ολυμπιακός έχει τρεις σπουδαίες νίκες (2-0 την Μπάγερ Λέβερκουζεν μέσα, 6-1 την Μακάμπι στη Σερβία και 3-1 την ΑΕΚ έξω). Αλλά ας έχουμε υπόψιν μας ότι σε αυτά τα τρία παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν πήρε το παραμικρό σφύριγμα. Το αντίθετο, δόθηκε εις βάρος του ένα πέναλτι (με Μακάμπι) και μία αποβολή (με ΑΕΚ).

Παρεμπιπτόντως, πέρασε στα ψιλά η κακή για τον Ολυμπιακό διαιτησία του Ισπανού Χοσέ Μαρία Σάντσεθ στο 0-0 στο Καραϊσκάκη την περασμένη Τρίτη. Μιλάμε για ιδανική διαιτησία για φιλοξενούμενο, σε σχεδόν κάθε φάση του παιχνιδιού. Και να σκεφτεί κανείς ότι η μία ομάδα είχε Ισπανό προπονητή (Μεντιλίμπαρ) και τρεις Ισπανούς παίκτες (Γκαρθία, Μαφέο, Ρόκα).

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍