Ο Πανσερραϊκός, σε μία απροσδόκητη κίνηση, ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας του με τον πολύπειρο επιθετικό, Άλεξ Τεϊσέιρα.

Ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε μία κίνηση-έκπληξη, ανακοινώνοντας πως θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον Βραζιλιάνο επιθετικό, Άλεξ Τεϊσέιρα. Ο 36χρόνος πρώην διεθνής, ο οποίος πρόσφατα παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, όπου έκανε μία ανασκόπηση της μακράς καριέρας του, έφτασε στις Σέρρες τον περασμένο Ιανουάριο και τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε 18 επίσημες συμμετοχές, πετυχαίνοντας και 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε και ο MVP από τους φιλάθλους στην ψηφοφορία της Super League.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ Ντόνετσκ αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα της Μακεδονίας, παρά τον υποβιβασμό της στη Superleague 2 και να τη βοηθήσει στην προσπάθεια της για την απευθείας επάνοδο στη πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διεθνή Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Alex Teixeira, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο της επιστροφής στην Super League.

Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στην ομάδα μας και ένας εκ των κορυφαίων που θα πατήσει στα γήπεδα της Super League 2, ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 18 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ και αναδείχθηκε MVP από τους φιλάθλους στην ψηφοφορία της Super League.

O Alex που δέθηκε με την ομάδα μας, τις Σέρρες και την Ελλάδα, είναι γεννημένος στις 06/01/1990, αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει βαρύ και πλούσιο βιογραφικό αν αναλογιστεί κανείς πως μετρά 563 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 45 στο Champions League και 185 γκολ, 81 ασίστ σε κορυφαίο επίπεδο και 16 τίτλους στο εντυπωσιακό παλμαρέ του.

Στην καριέρα του ξεχωρίζει φυσικά η επταετή του παρουσία στην Σαχτάρ, στα χρόνια δόξας των Ουκρανών, εκεί όπου ο Alex με προπονητή τον Μιρτσέα Λουτσεσκού και συμπαίκτες όπως οι Γουίλιαν, Τάισον, Φερναντίνιο, Ντάγκλας Κόστα, Φρεντ και άλλοι, κατέκτησαν 13 τίτλους και έκαναν εντυπωσιακές πορείες στο Champions League.

Στην συνέχεια έκανε μεταγραφή 50.000.000 ευρώ στην Κίνα και στην Τζιανγκσου, εκεί όπου έμεινε 5 χρόνια με εντυπωσιακά στατιστικά και ένα πρωτάθλημα και ακολούθησε μια χρονιά στην Τουρκία με την φανέλα της Μπεσίκτας, πριν επιστρέψει στην Βραζιλία για την Βάσκο Ντα Γκάμα, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του».