Την καριέρα του στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει ο Επαμεινώνδας Παντελάκης, είδηση που έγινε γνωστή με ανακοίνωση από την ομάδα των Σερρών.

Από τη νέα σεζόν ο Επαμεινώνδας Παντελάκης θα προσπαθήσει και αυτός με τη σειρά του να συνδράμει στην προσπάθεια του Πανσερραϊκού να ξανά βρεθεί στα... σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καθώς ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του στην οικογένεια των Λιονταριών και στη Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Επαμεινώνδα Παντελάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 10/02/1995, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΛ έχοντας 19 συμμετοχές στην Super League.

Έχει συνολικά 260 συμμετοχές και 15 γκολ στην καριέρα του, οι περισσότερες από τις οποίες είναι στην κορυφαία κατηγορία. Έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Φωστήρα, Ολυμπιακό, Χανιά, Παναθηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό.

Νώντα, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!».